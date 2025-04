Адам Левин анонсировал новый альбом Maroon 5

Фронтмен американской поп-рок-группы Maroon 5 Адам Левин объявил, что новый альбом коллектива выйдет уже летом. В этом он признался во время шоу Джимми Фэллона. Как будет называться пластинка, и какие треки в неё войдут, пока неизвестно.

© CraSH/globallookpress.com, Рамблер

Джимми Фэллон попросил Адама Левина подробнее рассказать о грядущем релизе. Тот ему ответил: «Я не могу разглашать все детали. Но, в общих чертах, примерно в конце месяца выйдет сингл. Я действительно в восторге от этого. Летом выйдет альбом. Не точно, где-то летом. А затем, что еще более неконкретно, осенью намечается тур».

Maroon 5 известны такими своими хитами, как «Moves Like Jagger», «Maps», «She Will Be Loved» и другими. Последний альбом группы Jordi вышел в 2021 году.

