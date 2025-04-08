Тейлор Свифт поставила рекорд по продажам виниловых пластинок
Альбом американской поп-певицы Тейлор Свифт Midnights, выпущенный в 2022 году, лидирует в топе самых продаваемых виниловых пластинок за последнее десятилетие. Его купили более 129 тысяч раз.
На втором месте расположилась пластинка Тейлор Свифт The Tortured Poets Department, последняя студийная работа певицы. Ещё один альбом артистки попал в топ-10 — «1989 (Taylor’s Version)». Он занял четвёртое место. Между лонгплеями Свифт на третьей строчке рейтинга оказалась пластинка Гарри Стайлса Harry’s House.
В десятку самых продаваемых виниловых альбомов также вошли работы Дэвида Боуи, Эда Ширана, Билли Айлиш и Tame Impala. Об этом на своём сайте сообщила компания The Official Charts Company.
Список достижений Тейлор Свифт не перестаёт расти. Ранее она в пятый раз была признана самым продаваемым артистом в мире.
Тейлор Свифт в пятый раз признана самым продаваемым артистом в мире