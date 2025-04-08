Тейлор Свифт поставила рекорд по продажам виниловых пластинок

Альбом американской поп-певицы Тейлор Свифт Midnights, выпущенный в 2022 году, лидирует в топе самых продаваемых виниловых пластинок за последнее десятилетие. Его купили более 129 тысяч раз.

© Javier Rojas/globallookpress.com, Рамблер

На втором месте расположилась пластинка Тейлор Свифт The Tortured Poets Department, последняя студийная работа певицы. Ещё один альбом артистки попал в топ-10 — «1989 (Taylor’s Version)». Он занял четвёртое место. Между лонгплеями Свифт на третьей строчке рейтинга оказалась пластинка Гарри Стайлса Harry’s House.

В десятку самых продаваемых виниловых альбомов также вошли работы Дэвида Боуи, Эда Ширана, Билли Айлиш и Tame Impala. Об этом на своём сайте сообщила компания The Official Charts Company.

Список достижений Тейлор Свифт не перестаёт расти. Ранее она в пятый раз была признана самым продаваемым артистом в мире.

Тейлор Свифт в пятый раз признана самым продаваемым артистом в мире