Композитор Алексей Рыбников требует изъять свои произведения со стримингов

Композитор Алексей Рыбников, работавший над созданием музыки к таким картинам как «Приключения Буратино», «Вам и не снилось», «Про Красную Шапочку» и другим, подал в суд на YouTube, Apple Music, «МТС Музыку», «ВКонтакте», «Яндекс Музыку» и Звук. Таким образом он требует защитить его исключительные права на музыкальные произведения, удалив их со стриминговых платформ.

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До решения суда Рыбников подал прошение об ограничении доступа к его композициям. Оно было удовлетворено. Сейчас на «Яндекс Музыке» нет темы из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», в Звуке — песни «Бу-ра-ти-но!», во «Вконтакте» — треков из картины «Усатый нянь». Ограничили доступ к композициям также стриминги «МТС Музыка» и Apple Music. Выполнил ли досудебное решение YouTube, неизвестно, но с иностранного IP-адреса ссылки открыть можно. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

В исках Алексей Рыбников требует изъять с платформ сотни своих музыкальных произведений. Причина, по которой он решил подать в суд, не уточняется.

На настоящий момент почти все иски возвращены составителю или оставлены без движения из-за допущенных в них ошибок.

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