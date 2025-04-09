«Руки вверх!» отметят юбилей рекордно большим концертом в формате 360 градусов

Группа «Руки вверх!» под руководством солиста Сергея Жукова даст свой самый большой концерт в карьере по случаю тридцатилетия коллектива. Шоу в формате 360 градусов состоится 25 июля 2026 года в «Лужниках».

© Страница Сергея Жукова в VK; Рамблер

«За 30 лет мы вместе с вами прожили кучу эмоций, спели тысячи песен, а теперь пришло время устроить то, что ещё никто и никогда не делал! Сцена в центре арены, обзор 360 градусов, чтобы каждый, кто придет 25 июля в Лужники, оказался в самом сердце праздника “30 нам уже!”», – написал Жуков в своём Telegram-канале.

Концерты «Руки вверх!» и раньше отличались масштабностью. В конце прошлого года группа попала в Книгу рекордов России после того, как три их шоу посетили 225 тысяч человек.

Ранее Сергей Жуков поздравил хоккеиста Александра Овечкина с достижением, посвятив ему новую версию песни «18 мне уже».

Сергей Жуков посвятил Александру Овечкину новую версию трека «18 мне уже»