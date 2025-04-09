Эд Ширан пообещал выпускать синглы каждые две-три недели

Британский поп-певец Эд Ширан заявил, что перед релизом альбома Play он будет выпускать синглы каждые две-три недели. Он уже представил трек Azizam. В скором времени фанаты услышат песню Old Phone и ещё одну композицию, название которой пока неизвестно.

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«Я хочу, чтобы люди почувствовали широту пластинки, и я уверен, что одна из песен сработает. Но больше всего я хочу просто выпустить их и дать людям услышать что-то из альбома до того, как он выйдет», — рассказал Эд Ширан в подкасте Call Her Daddy.

Во время интервью певец также заявил, что его грядущий лонгплей будет отличаться от того, что он делал раньше. Работая над ним, он больше исследовал и экспериментировал. Например, его трек Azizam был написан в соавторстве с продюсером персидского происхождения ILYA, что сказалось на самой музыке. А его следующий сингл Old Phone, как считает Ширан, будет больше похож на кантри-музыку Нэшвилла. В целом певец обещает, что его восьмой студийник будет «игривым».

Эд Ширан анонсировал альбом Play в конце марта. Конкретная дата релиза пока неизвестна. По словам музыканта, пластинка завершит цикл, начатый с его дебютного лонгплея «+» и следующих за ним «x», «÷», «=» и «-».

Эд Ширан анонсировал новый альбом и выпустил сингл Azizam