Пригожин и Валерия потратили более 8,5 миллионов рублей на клип «Ураган»

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия вложили 100 тысяч долларов (примерно 8,5 миллионов рублей) в клип на недавний сингл артистки «Ураган». Его съёмки проходили в Объединённых Арабских Эмиратах.

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com; Рамблер

Музыкальное видео было выпущено 31 января. Сейчас на YouTube оно набрало более 1,3 миллиона просмотров. Клип выполнен в восточной эстетике. В нём присутствуют масштабные сцены, снятые в пустыне, кадры со скачущими лошадьми и компьютерная графика с песчаными бурями.

Решение снять это музыкальное видео Пригожин и Валерия принимали вместе. Они также отметили, что бюджет у них общий, «семейный». Пригожин признался, что они долго думали, вкладываться в этот проект или нет. «Всё-таки он обошёлся в сто тысяч долларов. А прежней отдачи от клипов, как это было, скажем, в девяностые, уже нет», — рассказал он в беседе mk.ru.

Валерия добавила, что сейчас большей популярностью пользуются короткие сниппеты, которые удешевляют и ускоряют процесс. Но, по её мнению, видео, снятые в таком формате, уменьшают масштаб артиста. Пригожин считает, что сниппеты не останутся в истории.

Песня «Ураган» войдёт в грядущий альбом Валерии «Исцелю», релиз которого намечен на 11 апреля. Пластинка станет последней в карьере певицы.

Певица Валерия выпустит последний в карьере альбом