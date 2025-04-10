Как снимали фильм «Всё, что тебя касается» по песням группы «Звери»

10 апреля в российских кинотеатрах состоялась премьера фильма «Всё, что тебя касается». Песни рок-группы «Звери» — важная часть сюжета. Солист коллектива Рома Зверь выступил в качестве музыкального продюсера и подобрал звуковое сопровождение, а остальные участники группы сыграли роли самих себя. «Рамблер» выяснил, как на создание фильма повлияли Depeche Mode, как велись съёмки на концерте в «Лужниках» и почему картина называется в честь песни группы.

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Всё началось на концерте Depeche Mode: как появилась идея

Драмеди «Всё, что тебя касается» рассказывает о школьнице Маше (её сыграла Маша Кошина) — отличнице, которая идёт на медаль и собирается поступать в медицинский институт. В разгар подготовки к выпускным экзаменам Маша узнаёт, что мать солгала об её отце. 18 лет назад родители героини познакомились на концерте «Зверей», провели вместе ночь, а утром были вынуждены расстаться. С тех пор они ни разу не видели друг друга. Узнав, что через несколько дней в Москве состоится большой концерт «Зверей», Маша оставляет маме записку и сбегает в столицу. Она не сомневается, что в «Лужниках» будет её отец, и полна решимости его найти.

По словам авторов, в сюжет легла реальная история, которая произошла на концерте британской рок-группы Depeche Mode. Продюсеры фильма Василий Ровенский и Максим Рогальский посетили это шоу 13 лет назад. Именно там они увидели девушку, стоявшую с плакатом «Мои родители познакомились на вашем концерте 18 лет назад». В прошлом году Ровенский случайно о ней вспомнил и предложил сделать фильм с такой завязкой.

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Depeche Mode, 2009 год

С идеей сценария обратились к лидеру «Зверей». Музыкант настоял на том, чтобы фильмом занялся Александр Войтинский — режиссёр и продюсер, клипы и поддержка которого помогли коллективу добиться успеха в нулевые. Среди его работ — ролики на песни «Напитки покрепче» и «До скорой встречи», а также полнометражные фильмы «Огниво» (2024), «Ёлки» (2010), «По щучьему велению» (2023) и другие.

«Знаковая и рубежная песня»: как выбирали название для фильма

Фильм называется в честь песни «Зверей» «Всё, что тебя касается», вышедшей в 2004 году в альбоме «Районы-кварталы». Максим Рогальский заявил, что команда создателей с первого дня знала, что хочет назвать картину именно так. Продюсер подчеркнул, что это очень ёмкая фраза, которая отлично передаёт дух фильма.

Александр Войтинский отметил, что эта песня обладает для него сентиментальной ценностью. Поэтому, когда Рогальский и Ровенский предложили ему назвать картину «Всё, что тебя касается», он быстро согласился.

Мы с Ромой придумали «Зверей», сидя в подвале в 2000 году. Писали странные, несуразные песни и ни на что не рассчитывали. Я тогда ничего не снимал, но не хотел, чтобы клипы на наши песни снимал кто-то другой. Я должен был делать это сам, потому что понимал героя, которого мы придумали, и только я мог о нём рассказать. Я начал снимать клипы, влюбился в кино. Я был убеждён, что мы никогда не станем известными. В этом хитрость и тонкость: люди знают, что у них ничего не получится, но продолжают верить. Поэтому нас потрясло, когда после клипа «Всё, что тебя касается» мы буквально проснулись знаменитыми.

Войтинский также вспомнил, что долго размышлял над концепцией ролика — почти год. Промедление едва не привело к ссоре с Романом. Режиссёр признался, что до сих пор с теплом вспоминает клип и считает его сюжет «простым, понятным любому человеку». В ролике Рома Зверь и красивая молодая девушка (её роль сыграла актриса Анастасия Цветаева) параллельно готовятся к свиданию, подбирая разные наряды. Наконец встретившись, они быстро сбрасывают с себя наряды, которые выбирали для встречи большую часть клипа, и предаются любви.

«Задачей было выжить»: как проходили съёмки в «Лужниках»

© «Наше кино»

Съемки фильма «Всё, что тебя касается»

Сюжет фильма достигает кульминации на концерте «Зверей», на который Маша сбегает вопреки уговорам матери. Съёмки этих сцен велись на настоящем шоу коллектива в «Лужниках», которое состоялось 24 августа 2024 года. Толпу из 45 000 поклонников «Зверей», заплативших деньги за билеты, о съёмках фильма не предупреждали. Кинематографистам приходилось на месте объяснять, что происходит. По словам Александра Войтинского, это было очень тяжело, и он не рекомендовал бы такой опыт никому.

У нас не было задачи не помешать концерту, нашей задачей было просто выжить. Нас никто не слушал и ни во что не ставил, нам не давали ни снимать, ни слышать. Концерт — это многотысячная машина, которая едет, грохочет, стоит рёв, гул, энергия, и тут ты: «Можно пройти, мы кино снимаем?» Тебя никто не видит, лезут в камеру… Мы увидели, что сняли, только когда пришли в студию. Не было ни дублей, ни гримёров, ни мониторов, ничего.

Лидера «Зверей» предупредили о том, что в определённый момент концерта на сцену должна будет выйти девушка с плакатом — Маша Кошина. Ролью Романа было заметить её, пригласить на сцену и дать микрофон. Эту идею предложил сам музыкант после долгих обсуждений о том, как провести съёмки с минимальным ущербом для музыкантов, съёмочной группы и зрителей.

Сцену сняли одним дублем. Поклонники «Зверей» всё ещё не знали, что на сцене — актриса. Александра Войтинского удивило, что люди в зале даже кричали что-то в поддержку Маши. Сама актриса вспомнила, что перед выходом на сцену зрители помогали ей перелезть через ограду, а после концерта подходили и спрашивали, нашла ли она отца.

Как «Звери» фигурируют в истории

© «Наше кино»

Хотя фильм называется в честь песни группы «Звери», считать музыкантов главными действующими лицами было бы опрометчиво. Участники коллектива появляются лишь во второй половине истории — в день самого концерта. Кадры реального саундчека чередуются с событиями в жизни Маши и Саши — парня, с которым героиня знакомится на глазах у зрителя и который вызывается ей помогать. Его роль сыграл Олег Чугунов. История ни на секунду не уводит Машу с первого плана, не отвлекаясь даже на самих «Зверей».

Песни коллектива тем не менее звучат постоянно. В разных сценах можно услышать «Для тебя», «Напитки покрепче», «До скорой встречи» и, разумеется, «Всё, что тебя касается». Иногда звучат инструментальные версии, в других случаях — в исполнении симфонического оркестра. Изредка текст песни отдалённо описывает происходящее на экране. Например, когда Маша и Саша дурачатся в озере, на фоне звучат строчки о купании в океане из композиции «Ты так прекрасна». Таких сцен немного, но они помогают истории оставаться привлекательной даже для тех, кто не погружён в творчество «Зверей».

История, впрочем, не лишена исключительно локального юмора, понятного только поклонникам коллектива. Герои дважды произносят шутку о машинах Ferrari, впервые прозвучавшую в клипе «До скорой встречи» в 2003 году. Реплики органично вписываются в сценарий, поэтому считываются даже без предварительного знакомства с сюжетом клипа. Фильм также может понравиться без глубокого погружения в творчество группы. Особенно «Всё, что тебя касается» придётся по душе поклонникам светлых, романтичных историй о самоотверженной погоне за мечтой и настоящей любовью.

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