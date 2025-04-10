Композитор Рыбников объяснил, зачем подал в суд на российские стриминги

Российский композитор Алексей Рыбников, известный музыкой для кинокартин «Приключения Буратино», «Вам и не снилось», «Про Красную Шапочку» и другим, объяснил, почему он подал в суд на отечественные стриминги. Музыкант подчеркнул, что это нужно для защиты его авторских прав.

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com; Рамблер

Рыбников пояснил, что композиции попали на музыкальные площадки без его ведома.

Неизвестные мне организации и лица давали разрешения (лицензии) на использование моих произведений и получали за это деньги, которые по праву должен был получать автор.

Композитор счёл нужным заметить, что музыка вернётся на площадки, как только «справедливость будет восстановлена». Для этого нужно, чтобы стриминги предоставили суду источник, из которого они получили лицензии на размещение этих композиций. Рыбников назвал удаление треков «вынужденной мерой». Музыканта цитирует Газета.ru.

О том, что Рыбников выступил с требованиями к российским стримингам, стало известно ранее на этой неделе. С музыкальных площадок исчезли композиции из фильмов «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь» и ряда других.

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