Певица MONA рассказала про грядущий совместный трек с Джараховым

Российская певица Дарья Кустовская, выступающая под псевдонимом MONA, появится в предстоящем альбоме блогера и рэпера Эльдара Джарахова «ЭЛ». Релиз лонгплея намечен на 16 мая. Об этом артистка рассказала после выступления на премии «Новое Радио AWARDS».

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MONA заявила, что совместная песня с Джараховым, с которым она состоит в романтических отношениях с 2024 года, будет очень необычной. «Она (песня – прим. ред.) начинается с первого голосового сообщения Эльдара мне и заканчивается моим голосовым сообщением», — объяснила певица. Название композиции пока неизвестно.

Ранее MONA и Джарахов уже работали вместе над созданием музыки. В июле 2024 года вышел их сингл «Цунами».

Премия «Новое Радио AWARDS» объединила музыкальное шоу и десятичасовой благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского. MONA победила в номинации «Прорыв года».

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