Татьяна Куртукова рассказала, в каком музыкальном жанре она хочет развиваться

Певица Татьяна Куртукова призналась, что пока ей хочется развиваться в жанре народной музыки. Об этом она рассказала в беседе с «Рамблером» после выступления на премии «Новое Радио AWARDS».

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«Мы много говорим о том, что народная музыка в массах не так давно стала популярной. Поэтому думаю, что сейчас нужно сконцентрироваться именно на ней», — объяснила Куртукова.

Певица также добавила, что лучше показывать народную музыку в аутентичном виде, а не смешивать её с электроникой.

На премии «Новое Радио AWARDS» объединились выступления популярных артистов и благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского. Татьяна Куртукова победила в номинации «Выбор слушателей».

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