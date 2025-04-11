Солистка группы «Моя Мишель» сказала, почему в их альбоме есть сольный трек ЛСП

Основательница и солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук объяснила, почему в их последний альбом «Ангелы и не очень» вошёл сольный трек рэпера ЛСП под названием «Искры». Об этом она рассказала после выступления на премии «Новое Радио AWARDS».

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Ткачук назвала несколько причин, повлиявших на это решение: «Во-первых, в России никто так не делал. Во-вторых, это предыстория к следующему треку». За песней «Искры» в лонгплее следует композиция «Фейерверк» в исполнении Татьяны Ткачук, Минаевой и Liili. Если своём треке ЛСП поёт о парне, скрывающемся от одиночества с помощью мимолётных связей, то в «Фейерверке» эта ситуация показывается со стороны женщин, которые попали в ловушку его чар.

Ткачук также добавила, что в альбом вошёл сольный трек ЛСП, потому что они дружат, и ей очень нравится его творчество.

На премии «Новое Радио AWARDS» группа «Моя Мишель» победила в номинации «Лучшая группа». Мероприятие объединило номера популярных артистов и десятичасовой благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского.

Группа «Моя Мишель» выпустила внеземной альбом «Ангелы и не очень»