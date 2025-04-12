Интересные факты об Ольге Серябкиной: тайная свадьба и прогулка с волком

12 апреля российской поп-певице Ольге Серябкиной, прославившейся в качестве участницы гёрлз-бэнда SEREBRO, исполняется 40 лет. В честь юбилея артистки «Рамблер» собрал десять самых интересных фактов из её биографии.

© Соцсети Ольги Серябкиной, Рамблер

Артистка подрабатывала у звезды «Фабрики Звёзд»

Ольга Серябкина прошла долгий путь от амбициозной девушки к звезде поп-музыки. Сотрудничество с известными артистами для неё началось с подтанцовки у Иракли Пирцхалавы — музыканта, прославившегося после участия в «Фабрике Звёзд». Даже сегодня в сети можно найти видео, на котором будущая участница SEREBRO выступает с Иракли, поющим песню «Лондон-Париж». Молодой музыкант сотрудничал с Максимом Фадеевым, поэтому невольно послужил для Ольги мостом в большой шоу-бизнес.

Ольга Серябкина уверена, что преуспела бы в другой профессии

Артистка стала участницей гёрлзбэнда SEREBRO по счастливой случайности. До знакомства с Фадеевым Ольга готовилась стать переводчицей. В 2006 году артистка окончила факультет лингвистики Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова в Москве. Ольга получила диплом переводчика-синхрониста с английского и немецкого языков. Певица даже признавалась в интервью изданию WOMAN, что специальность ей нравилась.

Некоторое время после выпуска из музыкальной школы Серябкина преподавала сценическое движение детям. Поэтому певица подчёркивала, что могла бы стать неплохим педагогом.

У Ольги Серябкиной есть необычная фобия

Ольга Серябкина не раз откровенно рассказывала о том, чего боится. По словам певицы, она испытывает дискомфорт в закрытых пространствах и на большой высоте. Есть также у Ольги и не самая распространённая фобия: певицу пугают куклы. Какое событие в её жизни вызвало такую неприязнь, Ольга ни разу не рассказывала.

© Ольга Серябкина

Кадр из клипа на песню «Не плачу»

В 2019 году артистка снималась в клипе «Не плачу». На площадке ей пришлось столкнуться со всеми тремя страхами. Сначала Ольга ехала в запертом фургоне с куклами, а потом была вынуждена подняться в воздух на вертолёте. Впоследствии певица призналась в личном блоге, что справиться со страхом ей помогла мысль о поклонниках, которые на неё смотрят. Когда съёмки кончились, Серябкина отметила, что теперь может безбоязненно смотреть на кукол и подниматься на высоту. Также она переборола страх закрытого пространства.

Серябкина считает день встречи с Фадеевым лучшим в жизни

Значительную роль в карьере Ольги Серябкиной сыграл Максим Фадеев, создавший герлзбэнд SEREBRO в 2006 году. Продюсер запустил проект совместно с Еленой Темниковой, которая предложила Фадееву кандидатуру своей подруги — Ольги Серябкиной. Впоследствии Ольга стала основным автором песен группы, а также самой крепкой её участницей. В SEREBRO певица провела 13 лет — это больше, чем любая другая женщина в истории коллектива.

Серябкина покинула коллектив в 2019 году, чтобы уделить больше внимания сольной карьере. Решение об уходе она приняла сама и сегодня с теплом отзывается о Максиме Фадееве. В 2015-м певица даже признавалась в интервью порталу WOMAN, что считает день знакомства с ним «лучшим в своей жизни». А в 2025-м упоминала, что будет рада, если однажды они возобновят общение.

Ольга Серябкина выходила на красную дорожку с пушистым спутником

Летом 2023 года Ольга Серябкина выпустила трек «Одиночка», посвящённый женской независимости от мужской любви. Чтобы поддержать релиз, она появилась на красной дорожке VK Fest с настоящим волком на поводке. Ольга надеялась, что поклонники увидят в её пушистом спутнике символ композиции — волка-одиночку. Вместо этого интернет-пользователи раскритиковали артистку за «издевательство над животными». Вскоре после этого Ольга поспешила пояснить в соцсетях, что её сопровождал не волк, а обыкновенный пёс с очень хищными чертами. Певица подчеркнула, что его хозяева в этот момент были неподалёку. Ольга также призналась, что хотела привлечь внимание и стать поводом для обсуждений — и была рада, когда ей это удалось.

Ольга Серябкина выпускала музыку под другим псевдонимом

© Соцсети Ольги Серябкиной

О возможности развиваться в качестве сольной артистки Ольга задумалась ещё во времена SEREBRO. В 2014-м она объявила о том, что будет выпускать музыку под псевдонимом Holly Molly, но спустя год сократила его до Molly. В то время Серябкина заявляла, что будет писать англоязычную музыку в жанре «поп-хип-хоп». Но под псевдонимом выходили также и песни на русском языке.

Артистка оставалась MOLLY вплоть до 2020-го, после чего решила выпускать музыку под собственным именем. За шесть лет существования псевдонима у Серябкиной вышел один лонгплей, множество успешных синглов, а также коллаборации с рэперами Егором Кридом и Big Russian Boss.

Ольга Серябкина снималась у режиссёра «Слова пацана»

В 2015 году Ольга Серябкина дебютировала на большом экране. В фильме «Самый лучший день» ей досталась роль сексуальной, уверенной в себе поп-звезды Алёны Шёпот. Согласно сюжету, она попадалась на провинности инспектору ДПС Васютину, которого играл Дмитрий Нагиев. Чтобы избежать наказания, Алёна успешно его соблазняла и вступала в противостояние с его невестой.

Режиссёр картины — Андрей Першин, известный публике как Жора Крыжовников. Именно он создал сверхпопулярный криминальный сериал «Слово пацана» (2023). Позже Серябкина признавалась в беседе с порталом WOMAN, что именно он пригласил её на роль в «Самом лучшем дне» после нескольких неудачных кастингов других актрис.

Ольга Серябкина написала песню за день до родов

© Соцсети Ольги Серябкиной

22 апреля 2022 года Ольга Серябкина выпустила второй альбом в своей дискографии. Релиз получил название «Синий цвет твоей любви» — в честь песни, расположенной в треклисте самой первой. Артистка признавалась, что написала текст за день до родов и посвятила строчки сыну.

Остальные песни на лонгплее Серябкина писала во время беременности. «Интересное» положение не отвлекало артистку, а, наоборот, окрыляло и вдохновляло. На содержание альбома беременность Ольги не повлияла: сюда также вошли композиции о танцах на «Хаммере» и полном безразличии к мнению бывших партнёров.

Иногда Ольга Серябкина подолгу зависает в карточных пасьянсах

Однажды в интервью журналу «Собака» артистка признавалась, что может надолго зависнуть в мобильном приложении для раскладывания карточного пасьянса. Как правило, Ольга открывает его в самолётах, если не может уснуть. Певица призналась, что может убить на этом «часа три» и не почувствовать себя отдохнувшей.

Серябкина тайно вышла замуж

Ещё когда Ольга Серябкина была участницей SEREBRO, среди поклонников и СМИ ходило множество слухов о её бурной личной жизни. Поклонники артистки подозревали, что у неё романы с Олегом Майами, Егором Кридом, Иракли Пирцхалавой и другими мужчинами из мира шоу-бизнеса. Активнее всего ходили слухи об отношениях Ольги и продюсера SEREBRO Максима Фадеева. Ни одна из этих догадок не подтвердилась.

В октябре 2020 года слухи прекратились: стало известно, что певица тайно вышла замуж. Её избранником стал Георгий Начкебия, ранее работавший концертным директором Серябкиной. Ольга и Георгий решили не объявлять о бракосочетании публично и поженились на скромной церемонии в Австрии. Осенью 2021 года у пары родился сын Лука. Его крёстной матерью стала певица Кети Топурия, солистка группы A’Studio.

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