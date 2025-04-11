Глюкоза выпустила первый после ребрендинга мини-альбом HARMONY

Сначала Наталья Чистякова-Ионова просто сменила написание псевдонима с Глюк'oZa на Glukoza, а потом и вовсе заново собрала свой образ. Под новым именем она выпустила мини-альбом HARMONY, записанный в стиле гиперпоп. В него вошли восемь треков, в том числе ранее выпущенные Aura и Frost.

© Glukoza, Рамблер

Когда Глюкоза только объявила о смене музыкального стиля, то её слушатели были шокированы. Кто-то начал откровенно её ненавидеть, а кто-то, наоборот, стал искренне любить. Среди второй категории оказалось немало школьников и молодых людей до 30 лет. В её электронных битах они нашли нечто трендовое и стали шутить, что «Charli XCX у нас и дома есть».

В музыке новой Глюкозы действительно проглядывается нагруженное клубное звучание Charli XCX и её знакового альбома Brat. В HARMONY можно также проследить веяние Арки, SOPHIE, Бьорк и других культовых экспериментальных исполнителей. Гиперпоп очень популярен за рубежом, но в России среди мейнстримных поп-артистов он почти не встречается. То есть, по сути, Глюкоза заняла свободную нишу в российской музыке.

© Рамблер

Фото с презентации мини-альбома HARMONY, 5 апреля 2025 года

Но одна такого сложного звучания Глюкоза не добилась бы. В этом ей помогли молодые продюсеры OSA и Bad Zu, которые до этого работали, например, с рэпером Saluki. Кроме этого, весомый вклад в проект вложил Михаил Пашкульский, креативный директор певицы, который ответственен за её безумный визуал.

HARMONY объединил в себе холодные нотки электроники и сбалансированное месиво звуков. В альбоме постоянно проскальзывают скрежетание, затюненый голос и неожиданные музыкальные вставки. Всё это делает Глюкозу одной из самых стильных российских исполнительниц, у которой действительно есть своя концепция и эстетика. Единственное, чего не хватает этому лонгплею, — это осмысленных текстов, потому что чаще всего лирика в HARMONY напоминает бессвязный набор слов.

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Новый альбом Глюкозы понравится тем, кому не хватило прошлогодней Charli XCX, или тем, кто любит «шумную» музыку. Но если вы ожидаете чего-то в духе старой Глюкозы, то скорее всего HARMONY вас сильно разочарует.

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