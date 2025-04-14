Розенбаум раскрыл, для чего зарегистрировал бренды с названиями песен

Шансон-исполнитель Александр Розенбаум объяснил, что зарегистрировал товарные знаки с названиями своих песен для продажи сувениров. Музыкант уточнил, что они будут связаны с мюзиклом «Вальс-Бостон» по его песням.

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Мюзикл написан по композициям Розенбаума. Артист отметил, что пока не знает, что именно будут продавать авторы мюзикла, но подчеркнул, что для сувениров будут использованы крылатые фразы. В их числе — «Налетела грусть», «Любить — так любить», «Заходите к нам на огонёк» и ряд других. Розенбаум опроверг появившуюся прежде информацию, что использует название для выпуска алкогольной продукции. Слухи об этом артист назвал «выдумкой жёлтой прессы». Слова исполнителя цитирует «Комсомольская правда».

О том, что в Москве состоится показ мюзикла по композициям Розенбаума, стало известно в конце прошлой недели. Премьера состоится 6 сентября на сцене Московского театра эстрады. Режиссёром мюзикла выступил Михаил Миронов, ответственный за постановку «Ничего не бойся, я с тобой» по песням группы «Секрет».

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