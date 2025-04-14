Певица Кэти Перри стала первой поп-звездой, побывавшей в космосе

Американская артистка Кэти Перри стала первой в истории поп-звездой, побывавшей в космосе. Певица была в составе женской туристической группы, совершившей полёт на 100 км над Землёй и вернувшейся назад за 12 минут. Организацией запуска занималась команда Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу.

© Соцсети Кэти Перри; Рамблер

Оказавшись в невесомости, Перри исполнила песню Луи Армстронга What A Wonderful World. Певица призналась, что не хотела привлекать внимание к себе и своей музыке, а выбрала композицию о том, как прекрасна Земля.

Описывая полёт, артистка отметила, что чувствует «особую связь с любовью». Вместе с ней в космосе побывал цветок маргаритки. Певица подчеркнула, что выбрала этот цветок, потому что его побеги способны прорасти через что угодно. По словам артистки, в таких мелочах, как цветы маргариток, можно в полной мере прочувствовать волшебство и красоту планеты. К тому же название цветка на английском — Daisy — созвучно с именем дочери Перри. Артистка пообещала, что обязательно напишет песню о своём опыте.

Помимо Перри, участие в запуске приняли ещё пять женщин. В их числе — руководитель миссии Лорен Санчес, телеведущая Гейл Кинг, биоастронавт Аманда Нгуен, ракетный учёный Аиша Боу и кинопродюсер Керианн Флинн.

По словам организаторов космической миссии, проект призван привлечь внимание общественности к месту женщин в космонавтике. Впервые со времён полёта Валентины Терешковой в 1963 году в космос отправился полностью женский экипаж.

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