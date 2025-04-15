Джин из BTS анонсировал второй сольный альбом
Старший участник южнокорейского бойз-бенда BTS Джин выпустит свой второй сольный альбом под названием Echo 16 мая. В лонгплей войдут семь треков.
Как сообщил лейбл музыканта BIGHIT MUSIC, альбом Echo расскажет об эмоциях и переживаниях, знакомых каждому, через уникальный взгляд Джина. «Мы надеемся, что благодаря Echo исполнится искреннее желание Джина быть ближе к своим поклонникам», — написано в заявлении BIGHIT MUSIC. Их слова цитирует издание soompi.
Джин первым из BTS закончил прохождение военной службы летом 2024-го. В ноябре того же года он выпустил дебютный альбом Happy, состоящий из шести треков.
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