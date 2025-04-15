По музыке Леонида Агутина будут созданы два мюзикла

Российский певец и композитор Леонид Агутин работает над музыкой для двух мюзиклов. Об этом он рассказал в подкасте предпринимателя Александра Соколовского.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com; Рамблер

Первый проект Агутина — это мюзикл «Дон Кихот». Как рассказал музыкант, с идеей постановки к нему обратился художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

По словам артиста, он написал 15 песен и арий дуэтов за три месяца. «У меня сразу зазвучала первая нота в голове. Я смотрю на него (на Швыдкого — прим. "Рамблера") и уже начинаю про себя складывать арию. Я подошёл к клавишам и сразу написал заглавную тему. Интересное произведение получилось», — поделился Леонид Агутин. Его слова цитирует издание «Интермедиа».

Кроме «Дон Кихота» Агутин работает над мюзиклом «На сиреневой луне», состоящим из его песен. Артист сообщил, что аранжировки уже готовы, но сама постановка выйдет «в лучшем случае весной следующего года». «Мы долго бились со сценаристом. Я хотел, чтобы сделали так, как я придумал, но только очень хорошо», — объяснил Агутин.

Ранее своё желание сделать мюзикл про культовый российский бойз-бэнд «Иванушки International» выразил продюсер Игорь Матвиенко.

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