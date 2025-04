Рэпер Дрейк работает над новым альбомом

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк подтвердил, что начал работу над новым лонгплеем. Об этом он рассказал в прямом эфире со стримером Эдином Россом. Подробности проекта музыкант пока держит в секрете.

© Соцсети Дрейка; Рамблер

Совсем недавно, в феврале этого года, Дрейк выпустил совместный альбом с продюсером PARTYNEXTDOOR «$ome $exy $ongs 4 U», который дебютировал с вершины чарта Billboard 200. В прямом эфире Дрейк поблагодарил фанатов за поддержку пластинки и рассказал о своих планах: «Работаю над новым альбомом, он классный».

Росс уточнил у музыканта, будет ли это сольный лонгплей. На это Дрейк ответил утвердительно. Последний сольный альбом рэпера For All The Dogs вышел в 2023 году.

Ранее Дрейк в своих соцсетях заявил, что следующий творческий этап в его карьере у кого-то вызовет чувство дискомфорта.

