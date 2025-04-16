Рэпер Снуп Догг анонсировал альбом Altar Call в стиле госпел

Американский хип-хоп-исполнитель Снуп Догг объявил о выходе альбома Altar Call в стиле госпел. Так называется жанр духовной христианской музыки. Релиз лонгплея намечен на 27 апреля.

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Пластинка будет выпущена как дань уважения покойной матери рэпера, скончавшейся в 2021 году. Её фотографию также можно увидеть на обложке проекта. «Дух моей матери всегда будет жить во мне. Этот альбом является отражением того, чему она научила меня — использовать свой голос и влияние, чтобы распространять любовь и исцелять мир», — рассказал Снуп Догг изданию Okayplayer.

В лонгплей войдёт 21 трек, в которых также примут участие Джейми Фокс, Роберт Гласпер, Mr. Porter, Jazze Pha, Чарли Берил, Джейн Хэндкок и другие.

Altar Call станет вторым госпел-альбомом Снуп Догга. Первый студийник в этом жанре под названием Bible of Love артист представил в 2018 году. А последняя на сегодня пластинка в привычном для рэпера стиле Missionary вышла в декабре 2024-го. Она была записана совместно с продюсером Dr. Dre.

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