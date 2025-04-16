Продюсер Пригожин заявил, что за мат в песнях нужно сажать

Российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что мат в песнях недопустим, и даже призвал сажать в тюрьму тех, кто его использует в своих композициях. Своё мнение он высказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.

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Пригожин не отрицает того факта, что сам может ругаться матом, но он против нецензурной лексики в медиа и культуре. «Я просто схожу с ума, когда люди это делают. И когда это в публичном пространстве становится нормой, меня это раздражает. Я считаю, что за мат в песнях, за мат, который существует в средствах массовой информации, пора сажать. Реально. Я сам могу попасть в эту ловушку. Ну, правда. Но я не пропагандирую мат, я не культивирую мат», — объяснил продюсер.

Пригожин также добавил, что нужно следить за чистотой русского языка, и выступил против сленга, пришедшего из английского. Например, ему не нравятся слова «мэтчиться» и «хайп», популярные среди молодёжи. В защиту иностранных слов высказалась супруга Пригожина певица Валерия, напомнив, что в русском языке много заимствований.

Ранее Валерия выпустила последний в карьере альбом под названием «Исцелю».

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