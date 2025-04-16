HiFi-стриминг Звук и бар «Ровесник» устроят концерт в поддержку молодых артистов

Российский HiFi-стриминг объявил о проведении большого концерта «Громче», посвящённого поддержке молодых музыкантов. Мероприятие состоится 24 апреля в баре «Ровесник», вход на него — свободный.

© Звук; Рамблер

Выступят такие артисты, как Наша Таня, Маленький Буддист, Лолита Косс и Лёша Пой. Хедлайнером концерта станет российская поп-группа «Винтаж». Ближе к дате события будет объявлено имя секретного гостя, который также выступит на концерте.

Во время проведения мероприятия в баре «Ровесник» будет также доступно специальное меню. Каждый, кто планирует посетить концерт, может принять участие в розыгрыше сертификата номиналом в 2000 рублей. Сумму можно потратить в баре.

Чтобы принять участие, нужно слушать специальный плейлист, в который вошли песни выступающих артистов. Приз достанется десяти пользователям стриминга, которые потратят на прослушивание больше всего времени. Итоги будут подведены 24 апреля.

Плейлист «ГРОМЧЕ» от Звука обновляется еженедельно. В него попадают свежие песни малоизвестных артистов, выпускающих музыку в разных жанрах от фолка до метала.

Звук: молодёжь слушает белый шум, тру-крайм и Macan