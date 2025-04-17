Стало известно, где и когда пройдёт «Евровидение-2025»

Международный музыкальный конкурс «Евровидение», ежегодно проходящий в разных городах Европы, объявил даты и место проведения в 2025-м. В этом году состязание состоится в швейцарском Базеле на арене St. Jakobshalle.

© Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com; Рамблер

В 2025 году «Евровидение» пройдёт в 69-й раз. Открытие конкурса состоится 13 мая, полуфинал — 15 мая. Имя победителя будет объявлено 17 мая. В этом году в конкурсе задействованы 37 стран-участниц, России среди них нет.

По мнению букмекеров, наиболее вероятен триумф Швеции — шанс победы этой страны оценивается в 29%. В пятёрке фаворитов также — Австрия, Франция, Израиль и Нидерланды. Наименее вероятной считают победу Черногории, Исландии, Хорватии, Армении и Сербии.

Базель был выбран в качестве города проведения конкурса, так как в 2024 году победу на «Евровидении» одержал швейцарский рэпер Немо Меттлер.

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