Как кинематографисты создают звук для инопланетных объектов

В издательстве «Альпина» в апреле вышла книга о роли звуков в производстве фильмов — «Звук в кино: Как создаются иллюзии».

© Lucasfilm/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com, Рамблер

Звукорежиссёр Елена Маслова в своей книге описывает процесс производства звуков в фильмах, которые являются важной составляющей нашего восприятия картины в целом. Автор говорит, что именно от музыки и звуков зависит, запомнит ли человек киноленту. В книге приводятся примеры культовых фильмов, во время съёмок которых звукорежиссёрам пришлось приложить максимум смекалки для создания нужных звуковых эффектов. Маслова также объясняет, почему некоторые режиссёры предпочитают обращаться к звукам из реального мира вместо синтезаторов и других искусственных воплощений.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как создавались звуковые эффекты в фильмах «Кин-дза-дза» и «Звёздные войны».

Летающий пепелац в фильме «Кин-дза-дза»

В 1986 году на экраны вышел двухсерийный фильм «Кин-дза-дза». Звукорежиссёр Екатерина Попова-Эванс получила статуэтку крылатой греческой богини — «Нику», национальную кинематографическую премию, которую вручает Российская академия кинематографических искусств, — за звуковые спецэффекты. Забавно, что крылатая богиня досталась женщине, которая придумала звук летающего инопланетного объекта. Звукорежиссёр получила задание от режиссёра фильма Георгия Данелии создать звук пепелаца. Эта штука выглядит как летающая ржавая бочка, довольно расшатанная. Звук нужен был аутентичный.

— Странных звуков и электроники не должно быть. Все звуки совершенно реальны, — сказал Данелия.

— Но звуков этих кораблей не существует и их двигателей тоже.

— Делайте из чего хотите. Вы видели эскизы пепелаца? Это замечательный ржавый корабль. Неважно, что он будет сделан из фанеры. Я хочу иметь на нашей планете новую реальность, именно реальность, без всякой синтетики. Полная тишина и никаких странных звуков.

Режиссёру хотелось звуков старого металла, в итоге Екатерина Джоновна создала 80 вариантов звучания летающего объекта. Она использовала звуки сверлильных станков по металлу, звуки резки и скрежета и, конечно, металлические ржавые скрипы. Звук пепелаца получился именно таким, какой могла бы издавать подобная штука. У зрителя не возникает раздвоения звуко-зрительного образа. Это выглядит органично.

Звукорежиссёру в конце концов предоставили синтезатор для работы над звуковым образом, но ни один извлечённый из него синтетический звук не вошел в фильм: натуральные звуки создали новую реальность новой планеты, как и просил режиссёр.

© Издательство «Альпина»

Реальные звуки «Звёздных войн»

Почти за 10 лет до создания фильма «Кин-дза-дза» в 1977 году режиссёр фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» Джордж Лукас просил своего звукорежиссёра Бена Бёрта записывать реальные звуки для объектов созданного им нереального экранного мира, также не используя синтезаторы.

Лукас всячески избегал условностей научной фантастики, которые были присущи голливудским фильмам прежних лет. Бен Бёрт записывал настоящие звуки двигателей самолетов, скрип ржавых дверей, гул прожектора, жужжание задней стенки телевизора, ходил в магазины снаряжения для подводного плавания и искал там интересные фактуры, предпочитая создавать эффекты из настоящих звуков, совмещая их, делая их звучание реверсивным, замедляя или ускоряя. Этим он занимался около года, всё то время, пока съёмочная группа была на съёмках фильма.

На монтаже для создания образов роботов и инопланетных существ Бен Бёрт подкладывал натуральные звуки без обработки, совмещая их с артикуляцией и движением персонажей. Особенно непросто было с R2-D2, у которого даже рта не было. Авторам хотелось, чтобы его речь была интонированной, и они показывали друг другу, как это должно выглядеть, издавая нечленораздельные звуки, пытаясь придать им вид беседы. Они кривлялись, то округляя, то растягивая губы, при этом делая вид, будто что-то рассказывают. Бен Бёрт записал на плёнку все эти упражнения Джорджа Лукаса и других авторов. В результате R2-D2 говорит компилятивным голосом, состоящим из голосов авторов, изображающих интонацию без слов.

Разборчивой эту речь назвать нельзя, но выглядит она похожей на какой-то язык. К счастью, C-3PO отлично понимает своего товарища. Вице-президент компании Dolby Йоан Аллен сказал о Джордже Лукасе: «Именно такие режиссёры поднимают звук в кино на новый уровень. Благодаря этим режиссерам зрители стали с восхищением относиться к звуку». В 1978 году Бен Бёрт за фильм «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» получил премию «Оскар» за особые достижения.

Слуховая память — эмоции, повторения и контекст

Георгий Данелия и Джордж Лукас выступали против синтетических звуков в своих фантастических фильмах, настаивая на записи натуральных природных шумов. Режиссёры разных поколений продемонстрировали удивительное единодушие в своих представлениях о том, каким должен быть звук в кино.

Дело в том, что звук так же, как и запах, вызывает ассоциации, и человек их запоминает. Более того, наша память хранит ассоциации в виде образов, которые этот звук создали. Информация, полученная в виде звука, связывается в мозге человека с образом крепче, если были задействованы сильные эмоции, например, если это был фейерверк на его дне рождения в детстве. Ещё прочнее закрепляются ассоциации в слуховой памяти при повторении звуков, соединённых с образами. Не менее важную роль в формировании ассоциации играет и специфичность контекста, в котором информация была получена.

Вы стреляли когда-нибудь из рогатки или хотя бы целились во что-нибудь, натягивая резинку? Берёшь резинку, оттягиваешь и отпускаешь. Появляется немного свистящий и дребезжащий звук, напоминающий звук тетивы лука. Это короткий звук, но его тон быстро меняется. Слышится это приблизительно как «пиу», где звук «у» звучит ниже и гораздо короче звука «и». Или как что-то вроде «ты-н-нь». Мозг запоминает этот звук и ассоциирует его со стремительным удалением или ненастоящим, шуточным выстрелом. В любом случае это был достаточно эмоциональный слуховой опыт для каждого школьника. Повторений этого процесса было тоже достаточно у каждого человека. Кроме того, в слуховой памяти остается контекст звука: натянули и отпустили резинку — выстрелили комочком бумаги в соседа по парте, натянули и отпустили тетиву игрушечного лука — попали стрелой с присоской в мишень. Таким образом мы сформировали образ выстрела, но не из настоящего оружия, а из воображаемого — игрушечного или примитивного. При таких «выстрелах» мы слышали своеобразный звук, который усвоился нашей памятью и сформировал устойчивый образ. Так вот, если смешать такой реальный звук, вызывающий устойчивую ассоциацию, с другим звуком, не вызывающим подобных ассоциаций, но по длительности соразмерным с первым звуком, то этот полученный при смешивании новый звук мозг всё равно будет ассоциировать с пролётом или выстрелом, опираясь на свою устойчивую ассоциацию.

Такой алгоритм формирования ассоциативной слуховой памяти выполняется не только в случае с рогаткой. В реальном мире есть множество звуков, которые звукорежиссёры могут частично перенести в фантастические миры, чтобы добиться узнавания контекста процесса или образа. Поэтому и Данелия, и Лукас хотели получить от звукорежиссёров звуки узнаваемые, вызывающие в определённом контексте вполне привычные человеку земные ассоциации, несмотря на их оригинальность.