«Узколобо»: музыкальные эксперты объяснили неоднозначность рейтинга журнала TIME

17 апреля американское издание Time опубликовало ежегодный список из ста самых влиятельных людей в мире. Помимо политиков, учёных и общественных деятелей, в рейтинг вошли музыканты. А именно рэпер Snoop Dogg, поп-звёзды Эд Ширан, Алиша Киз и Николь Шерзингер, а также корейская исполнительница Розэ, ирландский инди-артист Hozier и молодые певцы Shaboozey и Майлз Смит. Эксперты в беседе с «Рамблером» усомнились, что рейтинг строился только на основе реальных музыкальных достижений.

«Узколобо»: музыкальные эксперты объяснили неоднозначность рейтинга журнала TIME
© Photo Image Press/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com; Рамблер

Как отметил музыкальный эксперт, экс-главред журнала Rolling Stone Александр Кондуков, рейтинг Time можно сравнить с Нобелевской премией, но для представителей развлекательной индустрии, политики и бизнеса. Эксперт подчеркнул, что для попадания в такой рейтинг нужно не только заниматься музыкой, но и добиваться успеха в других областях.

© Lee Jae-Won/AFLO/www.globallookpress.com

Розэ, 9 августа 2024 года

Поясню на примере Snoop Dogg. Калифорнийский музыкант активно развивает свой лейбл Death Row, он выпустил глобальный альбом c Dr. Dre, в котором соединил несколько временных пластов поп-музыки, проводил время на олимпиадных мероприятиях и даже некоторое время нёс олимпийский огонь. Кроме того, он известный филантроп, жертвует деньги больницам, поддерживает бедняков, у него есть отдельный фонд для пострадавших от катаклизмов. Плюс он был готов сниматься в Лос-Анджелесе у фотографа Эдриенн Ракел.

Александр Кондуков
Александр Кондуковмузыкальный и киноэксперт

Музыкальный журналист Владимир Завьялов в беседе с «Рамблером» признался, что после публикации рейтинга у него возникли вопросы к редакции TIME. К примеру, эксперта удивило, что в список вошла американская артистка Николь Шерзингер, хотя о ней давно нет никаких музыкальных новостей.

Я так понимаю, этот рейтинг формируется из мнений частных членов редакции. Это довольно британоцентричный список. Зачем включать в рейтинг самых влиятельных людей этого года Эда Ширана, если его новые релизы не самые успешные? Его последний хит Bad Habits вышел в 2021 году. Мне кажется, это не очень справедливо.

Владимир Завьялов
Владимир Завьяловмузыкальный журналист

Завьялов также возмутился, что в рейтинг не попали поп-певицы Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Charli XCX, а также рэпер Кендрик Ламар. Эксперт предположил, что их отсутствие — это следствие «узколобости» и «субъективности» рейтинга. Но Кондуков заявил, что у этого есть вполне логичное объяснение.

Слишком мелкий объём деятельности, узкая аудитория. В случае Кендрика — шлейф скандалиста, который весь год посвятил переругиванию с Дрейком и в конце года выпустил средний альбом, где в центре его эгоизм и внутренние проблемы. Для рэпера это отлично, для TIME — под вопросом. Кроме того, у него начинается мировой тур, и, вполне вероятно, в фотосъёмках он участвовать отказался. Отсутствие Charli XCX также можно объяснить нехваткой времени. Либо личной антипатией отборщиков. Такое тоже бывает.

Александр Кондуков
Александр Кондуковмузыкальный и киноэксперт

В вопросе о том, поможет ли попадание в рейтинг молодым музыкантам Розэ, Shaboozey и Майлзу Смиту, эксперты вновь не пришли к единому мнению. Кондуков подчеркнул, что попадание в рейтинг положительно скажется на репутации отдельных артистов. Эксперт уверен, что «пафосные студийные фотосессии и небольшие материалы» помогут подчеркнуть значительность музыканта. Кондуков считает, что у молодых артистов может появиться новая аудитория.

© IMAGO/mix1/www.globallookpress.com; Рамблер

Shaboozey на фестивале C2C Country To Country в Берлине, 9 марта 2025 года

Владимир Завьялов усомнился в том, что рейтинг TIME сегодня играет важную роль в становлении музыкантов.

Это немножко не так уже работает. Сейчас не 1992 год, когда попадание на обложку Melody Maker или NME давало артисту зелёный свет на популярность и помогало найти своих слушателей. Сейчас это скорее знак качества. Нечто такое, что артист может повесить в рамочку, маме с папой показать, чтобы они им гордились. Большинство современных премий и списков работает именно так. Они подчёркивают, что это не просто очередной блогер из TikTok, а важный артист, которого подсветили влиятельные СМИ. Но не меняют его карьеру и не помогают добиться успеха.

Владимир Завьялов
Владимир Завьяловмузыкальный журналист

Ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей по версии TIME основывается на реальных достижениях, но назвать его универсальным нельзя. Его объективность может страдать из-за влияния разных факторов — начиная от личных предубеждений редакции и заканчивая загруженным графиком артистов. Несмотря на это, и рейтинг, и само издание пока достаточно авторитетны, чтобы подчеркнуть культурную значимость попавших туда людей.

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