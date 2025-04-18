«Узколобо»: музыкальные эксперты объяснили неоднозначность рейтинга журнала TIME

17 апреля американское издание Time опубликовало ежегодный список из ста самых влиятельных людей в мире. Помимо политиков, учёных и общественных деятелей, в рейтинг вошли музыканты. А именно рэпер Snoop Dogg, поп-звёзды Эд Ширан, Алиша Киз и Николь Шерзингер, а также корейская исполнительница Розэ, ирландский инди-артист Hozier и молодые певцы Shaboozey и Майлз Смит. Эксперты в беседе с «Рамблером» усомнились, что рейтинг строился только на основе реальных музыкальных достижений.

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Как отметил музыкальный эксперт, экс-главред журнала Rolling Stone Александр Кондуков, рейтинг Time можно сравнить с Нобелевской премией, но для представителей развлекательной индустрии, политики и бизнеса. Эксперт подчеркнул, что для попадания в такой рейтинг нужно не только заниматься музыкой, но и добиваться успеха в других областях.

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Розэ, 9 августа 2024 года

Поясню на примере Snoop Dogg. Калифорнийский музыкант активно развивает свой лейбл Death Row, он выпустил глобальный альбом c Dr. Dre, в котором соединил несколько временных пластов поп-музыки, проводил время на олимпиадных мероприятиях и даже некоторое время нёс олимпийский огонь. Кроме того, он известный филантроп, жертвует деньги больницам, поддерживает бедняков, у него есть отдельный фонд для пострадавших от катаклизмов. Плюс он был готов сниматься в Лос-Анджелесе у фотографа Эдриенн Ракел. Александр Кондуков музыкальный и киноэксперт

Музыкальный журналист Владимир Завьялов в беседе с «Рамблером» признался, что после публикации рейтинга у него возникли вопросы к редакции TIME. К примеру, эксперта удивило, что в список вошла американская артистка Николь Шерзингер, хотя о ней давно нет никаких музыкальных новостей.

Я так понимаю, этот рейтинг формируется из мнений частных членов редакции. Это довольно британоцентричный список. Зачем включать в рейтинг самых влиятельных людей этого года Эда Ширана, если его новые релизы не самые успешные? Его последний хит Bad Habits вышел в 2021 году. Мне кажется, это не очень справедливо. Владимир Завьялов музыкальный журналист

Завьялов также возмутился, что в рейтинг не попали поп-певицы Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Charli XCX, а также рэпер Кендрик Ламар. Эксперт предположил, что их отсутствие — это следствие «узколобости» и «субъективности» рейтинга. Но Кондуков заявил, что у этого есть вполне логичное объяснение.

Слишком мелкий объём деятельности, узкая аудитория. В случае Кендрика — шлейф скандалиста, который весь год посвятил переругиванию с Дрейком и в конце года выпустил средний альбом, где в центре его эгоизм и внутренние проблемы. Для рэпера это отлично, для TIME — под вопросом. Кроме того, у него начинается мировой тур, и, вполне вероятно, в фотосъёмках он участвовать отказался. Отсутствие Charli XCX также можно объяснить нехваткой времени. Либо личной антипатией отборщиков. Такое тоже бывает. Александр Кондуков музыкальный и киноэксперт

В вопросе о том, поможет ли попадание в рейтинг молодым музыкантам Розэ, Shaboozey и Майлзу Смиту, эксперты вновь не пришли к единому мнению. Кондуков подчеркнул, что попадание в рейтинг положительно скажется на репутации отдельных артистов. Эксперт уверен, что «пафосные студийные фотосессии и небольшие материалы» помогут подчеркнуть значительность музыканта. Кондуков считает, что у молодых артистов может появиться новая аудитория.

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Shaboozey на фестивале C2C Country To Country в Берлине, 9 марта 2025 года

Владимир Завьялов усомнился в том, что рейтинг TIME сегодня играет важную роль в становлении музыкантов.

Это немножко не так уже работает. Сейчас не 1992 год, когда попадание на обложку Melody Maker или NME давало артисту зелёный свет на популярность и помогало найти своих слушателей. Сейчас это скорее знак качества. Нечто такое, что артист может повесить в рамочку, маме с папой показать, чтобы они им гордились. Большинство современных премий и списков работает именно так. Они подчёркивают, что это не просто очередной блогер из TikTok, а важный артист, которого подсветили влиятельные СМИ. Но не меняют его карьеру и не помогают добиться успеха. Владимир Завьялов музыкальный журналист

Ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей по версии TIME основывается на реальных достижениях, но назвать его универсальным нельзя. Его объективность может страдать из-за влияния разных факторов — начиная от личных предубеждений редакции и заканчивая загруженным графиком артистов. Несмотря на это, и рейтинг, и само издание пока достаточно авторитетны, чтобы подчеркнуть культурную значимость попавших туда людей.

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