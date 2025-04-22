Какие песни звучат в сериале «ВИА “Васильки”», и как их создавали

10 апреля в онлайн-кинотеатре Wink вышел сериал «ВИА “Васильки”» о вымышленной музыкальной группе, образованной в конце семидесятых. «Рамблер» поговорил с режиссёром проекта Юрием Шаровым и выяснил, как шла работа над саундтреком и чем он был вдохновлён.

© НМГ Студия; РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН; Рамблер

О чём сериал «ВИА “Васильки”»

Действие происходит сразу же в двух временных периодах: в наши дни и в конце семидесятых. Начинается сериал с того, что богатая дама Елена Петровна объявляет, кому достанется её состояние после смерти. В списке наследников значатся две её дочери и внук. Загвоздка завещания состоит в том, что деньги и имущество они смогут получить, лишь если организуют концерт ВИА «Васильки». Вот только коллектив давно распался, и, чтобы собрать его, не самой сплочённой семье нужно приложить немало усилий.

Вторая сюжетная линия рассказывает о самом ВИА «Васильки», а точнее, об истории его создания. Немалую роль в этом сыграла Елена Петровна, которая на тот момент была ещё студенткой.

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Кто и как создавал саундтрек сериала «ВИА “Васильки”»

Главным музыкальным двигателем проекта стал лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Зрители уже привыкли видеть его имя в титрах в графе «Композитор». Не так давно он создавал музыку для сериала «Плакса» (2023–...), а также для байопика «Руки Вверх!» (2024) и других картин.

© Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

37-летний режиссёр Юрий Шаров, ранее снявший фильмы «Краснодар. От игры к игре», «Между нами лето» и другие, признался «Рамблеру», что сам был поклонником группы «Руки Вверх!». Из-за этого работать с Жуковым было для него необычно.

Когда мне было 15 лет, «Руки Вверх!» уже были суперпопулярным коллективом. То есть я слушал их песни ещё на кассетах. И сейчас так получилось, что я оказался в кресле режиссёра, а в кресле композитора — Сергей Жуков, мой кумир. Это немного странно. Когда он заканчивал работу над песней, то скидывал мне и спрашивал: «Что ты думаешь?» Почти всегда я отвечал, что мне всё нравится, но иногда даже советы давал.

Шаров рассказал, что сценаристы вместе с Жуковым работали над сериалом «ВИА “Васильки”» больше двух лет, так как это был один из первых проектов студии «Руки Вверх Production». Изначально они даже планировали снять в первую очередь «ВИА “Васильки”», а не «Плаксу», но решили повременить, потому что на тот момент у них не было опыта съёмок больших проектов.

Когда Шаров приступил к работе, уже были готовы демозаписи по 15–30 секунд. После они все вместе начали перерабатывать и дописывать их.

Я думал о том, как вписать эти песни в сериал, чтобы это лучше поддерживало идею картины, потому что всё-таки это не мюзикл, а фильм с музыкой. Хотелось через композиции подчеркнуть важные моменты.

Песни, которые были специально написаны для сериала, исполняли сами актёры. По воспоминаниям Шарова, во время проб они учитывали не только актёрскую игру, но и умение человека петь. Поэтому Дмитрий Харатьян, который в «ВИА “Васильки”» сыграл одну из главных ролей, как нельзя лучше влился в проект.

© НМГ Студия; РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН

Довольно быстро выбор пал на Харатьяна, потому что он раньше снимался в музыкальных фильмах и умеет хорошо петь, к тому же сам по себе был очень узнаваемым человеком. Даже эпоха Советского Союза будто подвела к этому решению.

Как рассказал Юрий Шаров, актёры активно готовились к съёмкам музыкальных сцен. Были даже случаи, когда они с нуля учились играть на инструментах. Например, Севастьян Смышников, исполнивший роль клавишника в сериале, изначально хорошо играл на гитаре, а не на синтезаторе, поэтому ему пришлось переучиваться. Во время самого съёмочного процесса актёрам тоже пришлось непросто.

Когда смена идёт, ты не всегда успеваешь запомнить текст. А тут ещё нужно большое количество композиций выучить, научиться их играть, петь и вдобавок делать всё это очень хорошо.

Какая музыка звучит в сериале «ВИА “Васильки”»

В сериале можно услышать как известные композиции семидесятых, так и оригинальные треки, написанные специально для проекта. В первой серии, например, группа сыграла песни «Мой адрес — Советский Союз» от ВИА «Самоцветы», «Кто тебе сказал?» от ВИА «Лейся, песня» и «Я к тебе не подойду» от ВИА «Весёлые ребята». Кроме них в эпизоде также прозвучала и главная песня сериала, созданная Сергеем Жуковым, «Первая любовь».

На самом деле в сериале всё очень плавно раскрывается. Заход в историю происходит через песни, которые мы все знаем. Потом с каждой серией мы добавляли оригинальные треки. И в конце создаётся впечатление, что все эти композиции мы знаем и слышали их по сто раз и что мы живём в мире, где они популярны.

При создании саундтрека команда ориентировалась на певцов и ВИА, которые были популярны в то время. То есть в песнях можно услышать нотки Юрия Антонова, Владимира Высоцкого, «Поющих гитар», «Самоцветов», «Синей птицы» и других музыкантов. Юрий Шаров также отметил, что при написании треков они вдохновлялись не конкретными композициями, а больше самим духом времени.

© НМГ Студия; РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН

Саундтрек сериала, по мнению Шарова, имеет все шансы понравиться молодой аудитории, потому что проблемы, волнующие людей, почти не изменились. Режиссёр также отметил, что сейчас группа «Руки Вверх!» и другие исполнители прошлого вновь популярны, поэтому их активно слушает молодёжь.

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Но и тех, кто застал то время, саундтрек и сериал с большой вероятностью зацепят за живое.

Это мир нашей молодости и воспоминаний. Естественно, мы старались сделать всё максимально реалистично. Но всё-таки мы смотрим эту историю через призму ностальгии. Мне кажется, без этого вообще сложно снимать доброе кино.

Так как за музыкальную часть проекта отвечал Сергей Жуков, можно было бы предположить, что и созданные им треки будут похожи на творчество группы «Руки Вверх!». Но на самом деле Юрий Шаров считает, что таких песен, как те, что звучат в сериале, Жуков ещё не делал.

Если подумать про бренд «Руки Вверх!», то это что-то семейное, солнечное, позитивное. Это то, что ассоциируется с юностью. Мне кажется, что во всех проектах Сергея Жукова есть такая атмосфера. Но если смотреть на сериал «ВИА “Васильки”», то он точно отличается от привычного творчества группы. То есть под общий бренд коллектива он подходит, но проект у Жукова такой впервые.

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Саундтрек сериала «ВИА “Васильки”» полностью совпадает с атмосферой сериала, который переносит зрителей в семидесятые. Несмотря на это, песни, созданные специально для проекта, могут спокойно существовать отдельно от него.

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