The Cure анонсировали сборник ремиксов на альбом Songs Of A Lost World

Британская постпанк-группа The Cure объявила о скором выходе сборника ремиксов на прошлогодний альбом Songs Of A Lost World. Участие в его разработке приняли лидер Deftones Чино Морено, электронный музыкант Four Tet, построк-группа Mogwai и другие исполнители.

Анонс состоялся 21 апреля в день рождения лидера коллектива Роберта Смита: музыканту исполнилось 66 лет. По признанию Смита, идея собрать подобный сборник пришла к нему вскоре после Рождества, когда сразу несколько человек прислали ему ремиксы песен с Songs Of A Lost World.

Премьера альбома состоится 13 июня. Вырученные с его продажи средства пойдут на благотворительность, сообщает NME.

Полный треклист лонгплея выглядит так:

1. I Can Never Say Goodbye (Paul Oakenfold «Cinematic» Remix)

2. Endsong (Orbital Remix)

3. Drone:Nodrone (Daniel Avery Remix)

4. All I Ever Am (Meera Remix)

5. A Fragile Thing (Âme Remix)

6. And Nothing Is Forever (Danny Briottet & Rico Conning Remix)

7. Warsong (Daybreakers Remix)

8. Alone (Four Tet Remix)

9. I Can Never Say Goodbye (Mental Overdrive Remix)

10. And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)

11. A Fragile Thing (Sally C Remix)

12. Endsong (Gregor Tresher Remix)

13. Warsong (Omid 16B Remix)

14. Drone:Nodrone (Anja Schneider Remix)

15. Alone (Shanti Celeste «February Blues» Remix)

16. All I Ever Am (Mura Masa Remix)

17. I Can Never Say Goodbye (Craven Faults Rework)

18. Drone:Nodrone (Joycut «Anti-Gravitational» Remix)

19. And Nothing Is Forever (Trentemøller Rework)

20. Warsong (Chino Moreno Remix)

21. Alone (Ex-Easter Island Head Remix)

22. All I Ever Am (65daysofstatic Remix)

23. A Fragile Thing (Twilight Sad Remix)

24. Endsong (Mogwai Remix)

Songs Of A Lost World вышел 1 ноября 2024 года и стал первым релизом The Cure за 16 лет.

