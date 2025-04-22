K-pop-группа SEVENTEEN анонсировала альбом Happy Burstday

Южнокорейская поп-группа SEVENTEEN объявила о предстоящем выходе своего пятого лонгплея. Альбом получил название Happy Burstday, его премьера состоится 25 мая. Релиз будет приурочен к юбилею творческой деятельности коллектива. В этом году пройдёт 10 лет со дня их дебюта, состоявшегося 26 мая 2015 года.

© IMAGO/Daniel Lakomski/www.globallookpress.com, РИА Новости

По словам SEVENTEEN, название альбома объединяет слова

«день рождения» и «взрыв». Happy Burstday символизирует взрывную энергетику перерождения группы и затрагивает их стремление создать себя заново.

Лейбл SEVENTEEN подчеркнул, что над альбомом работали все 13 участников коллектива, в том числе Джонхан и Вону, ушедшие в армию в сентябре и апреле.

Коллектив также пообещал в скором будущем раскрыть детали предстоящего турне в поддержку релиза.

Последний лонгплей SEVENTEEN назывался Face The Sun: он вышел в 2022 году, напоминает NME.

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