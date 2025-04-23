Рок-фанаты выбрали группу, которую нужно ввести в Зал славы рок-н-ролла
Поклонники рок-музыки выбрали группу, которая должна войти в Зал славы рок-н-ролла в этом году. Это стало известно из результатов голосования, которое организация провела на своём сайте. Победителем оказалась американская рок-группа Phish, известная своими импровизациями.
Коллектив решили поддержать 330 тысяч человек. В предыдущие годы 11 из 12 победителей голосования среди поклонников действительно входили в Зал славы рок-н-ролла в том же году. Среди них — глэм-метал-группа Kiss, певица Тина Тёрнер и рок-группа Chicago.
Победа в голосовании среди поклонников не гарантирует введение в Зал славы рок-н-ролла. Результат этого опроса засчитывается как один голос. Финальное решение принимает специальная комиссия из 1200 представителей музыкальной индустрии. Их вердикт будет известен 27 апреля, напоминает Variety.
В 2025 году Phish попали в шорт-лист Зала славы рок-н-ролла впервые.
Полный список результатов голосования выглядит так:
- Phish: 330,000
- Bad Company: 281,000
- Billy Idol: 260,500
- Cyndi Lauper: 237,000
- Joe Cocker: 234,000
- Soundgarden: 233,000
- Chubby Checker: 203,000
- The Black Crowes: 165,200
- Mariah Carey: 138,000
- Joy Division + New Order: 120,500
- The White Stripes: 110,500
- Outkast: 108,000
- Oasis: 99,500
- Mana: 34,500
Ранее рок-музыкант Пол Маккартни призвал комиссию ввести в Зал славы блюз-исполнителя Джо Кокера. Своим мнением также поделились гитаристы Роман Мирошниченко и Марко Мендоса. В разговоре с «Рамблером» музыканты выразили надежду, что чести войти в Зал славы рок-н-ролла удостоят Bad Company.
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