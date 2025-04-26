Факты о Люсе Чеботиной: отец-изверг, буллинг, приставания в караоке и self-made успех

26 апреля певице Люсе Чеботиной, известной по хитам «Солнце Монако» и «За бывшего», исполняется 28 лет. Путь артистки к громкой славе был совсем не простым: от тяжёлого детства до борьбы в многочисленных конкурсах. О самых интересных фактах из жизни Люси Чеботиной читайте в материале «Рамблера».

© Страница Люси Чеботиной в VK

У Люси Чеботиной было тяжёлое детство

Сейчас Люся Чеботина разъезжает на «гелике» и ослепляет журналистов на красных дорожках своими сверкающими платьями. Но что такое богатство и роскошь, певица узнала лишь в последние годы. В детстве ей пришлось прочувствовать все тяготы бедной жизни.

Родители Чеботиной развелись, когда она была ещё ребёнком. В YouTube-шоу Fametime TV певица рассказала, что отец бил её, сестру и мать. Дошло до того, что они тайно переехали из Петропавловска-Камчатского в Москву.

© Соцсети Люси Чеботиной

Люся Чеботина (сверху) с сестрой и мамой

В столице их финансовое состояние было тяжёлым. По словам Чеботиной, они закупались в дешёвых магазинах и покупали еду по скидкам. Из-за постоянной нужды Люся Чеботина подростком начала работать, раздавая листовки. Сейчас артистка считает, что все эти трудности только закалили её характер.

В школе Люсю Чеботину травили из-за её желания стать певицей

Люся Чеботина уже в детстве знала, что она хочет быть певицей. Своей мечты она не скрывала и активно ею со всеми делилась. Одноклассники и учителя относились к её устремлениям скептически.

© Соцсети Люси Чеботиной

Педагоги настолько не любили Чеботину, что поставили ей четвёрку по русскому языку в аттестат, хотя она сдала экзамен лучше всех в школе. «Мне кажется, это история про “ты слишком яркая, поэтому ты не должна выделяться из толпы”», — предположила певица в шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

По образованию Люся Чеботина — педагог эстрадно-джазового вокала

Люся Чеботина точно может назвать себя профессиональным артистом, ведь у неё есть корочки Государственного музыкального колледжа эстрадного и джазового искусства. Учебное заведение она окончила в 2016 году.

О колледже у Чеботиной остались только хорошие воспоминания. «Все вокруг творческие, все яркие, абсолютно непохожие друг на друга ребята. Учителя очень отзывчивые и понимающие», — поделилась она в беседе с Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка».

Люся Чеботина прославилась благодаря каверам

Во время учёбы в колледже Люся Чеботина начала выкладывать каверы на популярные иностранные и отечественные песни в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Среди треков, которые перепевала Люся, — «Cheap Thrills» Сии, «Burn» Элли Голдинг, «Капкан» Мота, «Берегу» Егора Крида и многие другие. Но больше всего поклонникам понравился кавер на песню Арианы Гранде One Last Time. Он и сделал Люсю Чеботину знаменитой. В комментариях многие восхищались голосом певицы и предсказывали ей большое будущее.

Люся Чеботина работала в ночном караоке

«Адски тяжёлый труд» — так Люся Чеботина описала работу бэк-вокалисткой в ночном караоке. Туда она устроилась, когда ей было 17 лет, что незаконно. Чеботиной пришлось обманывать директора, что ей уже исполнилось 18.

Самым сложным в работе для Люси было не фальшивое пение посетителей, а долгое стояние на каблуках. В интервью Ляйсан Утяшевой она рассказала, что в караоке ей было некомфортно. Там постоянно играла громкая музыка, а вокруг ходили пьяные люди, которые иногда приближались к ней и целовали её руки. К тому же после тяжёлой смены Чеботина ехала не отдыхать, а на пары.

Люся Чеботина участвовала в индийском музыкальном телешоу

На последних курсах колледжа Люся Чеботина стала участвовать в телевизионных песенных конкурсах. Несмотря на несколько попыток пройти в «Голос», ей это сделать не удалось. Зато у неё получилось попасть в его украинский аналог «Голос страны». Чтобы Люся Чеботина смогла поехать туда, её маме пришлось даже взять кредит. В конкурсе певица дошла до четвертьфинала. Артистка также участвовала в «Главной сцене», «Новой волне», «Аватаре» и других.

© Соцсети Люси Чеботиной

В 2017-м Чеботина отправилась на полгода в Индию для участия в телешоу Dil Hai Hindustani. Причём руководствовалась она не жаждой славы и денег, а желанием погрузиться в другую культуру. На проекте артистка исполняла песни из болливудских фильмов на хинди. Своим выступлением она так очаровала жюри, что один из судей даже вышел на сцену и поцеловал ей руку.

Люся Чеботина могла бы заниматься кинематографом

Люся Чеботина — разносторонняя личность. Ещё в детстве она снялась в юмористическом киножурнале «Ералаш». Повзрослев, она не бросила актёрскую деятельность и добавила в свою фильмографию несколько картин. Среди них — «Холоп», «Зять», «СамоИрония судьбы» и другие.

В беседе с журналом The Voice в 2024 году Люся Чеботина призналась, что ушла бы в кино, если бы в её жизни не было музыки: «Мне очень понравилось принимать участие в съёмках в качестве актрисы, но для меня это оказалось намного тяжелее, чем я представляла». Певица также добавила, что она сама режиссирует свои клипы, потому что ей нравится «показывать» музыку и участвовать в съёмочном процессе.

Люся Чеботина болеет за футбольный клуб «Динамо»

Люся Чеботина не раз показывала любовь к столичному футбольному клубу «Динамо». Ей даже удалось выступить на финале Кубка России в 2022 году. Она стала фанаткой «Динамо», когда близкая подруга Чеботиной привела её на матч клуба. «Я была поражена, насколько домашняя, уютная и дружеская атмосфера царит в команде. Мне показалось, как будто я знаю ребят лично всю жизнь», — цитирует слова певицы пресс-служба «Динамо».

© Страница Люси Чеботиной в VK

Однажды Люся Чеботина отрезала свои волосы прямо на сцене

Летом 2024 года Люся Чеботина выступала на конкурсе «Новая волна» в Сириусе. Во время исполнения кавера на песню Лолиты «Пошлю его на» она взяла ножницы и отрезала свои длинные волосы по плечи. «Я люблю перформансы, люблю делать свои выступления запоминающимися, и, более того, для меня это была метафора к новому этапу в жизни», — поделилась певица в интервью для The Voice. Неожиданный поступок оценили Яна Рудковская, Ольга Бузова и сама Лолита.

Люся Чеботина сама пишет свои песни

Артист, который сам создаёт свою музыку, — не самое частое явление на российской эстраде. Вокруг Люси Чеботиной долгое время ходили слухи, что её хиты — это заслуги других людей. Чтобы положить конец обвинениям, певица в своих соцсетях заявила, что она сама является автором своих музыки и текстов.

Чеботина также отметила, что она самостоятельно оплачивает работу саунд-продюсеров, сведение, мастеринг и создание обложек к трекам. «У меня никогда не было лейбла, продюсера или спонсора. Я всегда работала и работаю с компаниями исключительно только на дистрибуции, и авансы я тоже не беру, это принцип!» — поделилась певица.

Люся Чеботина спела в метро в преддверии выхода фильма «Наша Russia. 8 марта»