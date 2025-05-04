Топ-20 весенних песен: «Люби меня, люби», «Весеннее танго» и «Чумачечая весна»

Весна — это время обновления, лёгкости и романтики. Она не только толкает людей чаще выходить на улицу, но и вдохновляет музыкантов на создание музыки. «Рамблер» собрал плейлист из песен, которые помогут проникнуться весенним настроением. Подробнее о них читайте в материале.

© Рыбаков/РИА Новости; Рамблер

Классические песни о весне

Николай Рыбников — «Когда весна придёт, не знаю…»

© Одесская киностудия

Композиция «Когда весна придёт, не знаю…» стала лейтмотивом фильма Феликса Миронера и Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице». После выхода картины в прокат в 1956 году песня сразу же обрела всенародную любовь. Музыку к ней написал композитор Борис Мокроусов ещё в 1948 году. Тогда она предназначалась для спектакля «Макар Дубрава», который сняли с репертуара Театра им. Вахтангова, из-за чего песня осталась как бы бесхозной. Стихи к ней сочинил поэт Алексей Фатьянов. Благодаря своей простоте и акустическим партиям композиция звучит очень искренне и чувственно.

Любовь Орлова — «Журчат ручьи»

© «Мосфильм»

Композиция «Журчат ручьи» была написана специально для фильма «Весна» (1947) Григория Александрова. Мелодию к ней сочинил один из самых выдающихся композиторов советского кинематографа Исаак Дунаевский. За музыку к этой картине он даже получил главный приз на Венецианском кинофестивале. Песня постоянно удивляет неожиданными поворотами. Она стала настолько популярна, что после выхода фильма её не раз перепевали. В разное время композицию исполняли Алиса Фрейндлих, Полина Гагарина, Андрей Миронов, Хибла Герзмава и другие.

Анна Герман — «Весеннее танго»

Композиция «Весеннее танго» изначально была известна как авторская песня. Её написал физик и бард Валерий Миляев. До Анны Герман «Весеннее танго» дошло уже с большим количеством правок. Например, строчка «Поезжай в Австралию без лишних слов» была заменена на «Поезжай в Антарктику без лишних слов», так как в первом варианте чиновники увидели призыв к эмиграции. Одна из особенностей песни — это её динамика. Если куплеты звучат бойко и игриво, то припевы — плавно и чувственно.

Евгений Мартынов — «Яблони в цвету»

© Канал «Клуб Евгения Мартынова» на YouTube

Цветущие яблони — один из самых ярких весенних образов, который сразу же навевает мысли о тепле и преображении природы после зимы. Именно им эстрадный певец Евгений Мартынов и посвятил свою композицию. В ней он даёт полную волю своему мощному голосу. Песня также богата и на инструментальные партии. В ней можно услышать духовые, ударные и струнные. Стихи к музыке написал поэт-песенник Илья Резник. Композицию также пели София Ротару, Ренат Ибрагимов, Николай Басков и другие.

«Кино» — «Весна»

Песня «Весна» вошла в четвёртый студийный альбом рок-группы «Кино» под названием «Это не любовь». Композиция была написана лидером коллектива Виктором Цоем как дань уважения Нилу Седаке, Элвису Пресли и другим его любимым поп-исполнителям. Поэтому в песне можно заметить стилизацию под американскую поп-музыку пятидесятых годов. Среди всего творчества группы «Весна» кажется одной из самых позитивных песен. Даже об отрицательных моментах этого времени года вроде «постоянного насморка» в ней поётся с восхищённой интонацией.

«Отпетые мошенники» — «Люби меня, люби»

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Песня «Люби меня, люби» стала результатом неожиданного сотрудничества хулиганского бойз-бэнда «Отпетые мошенники» и клавишника рок-группы «Агата Кристи» Александра Козлова. Аранжировку на этот трек и вовсе делал Юрий Усачёв из коллектива «Гости из будущего». В итоге получилась баллада о приближающейся весне и любви. На фоне остальных композиций «Отпетых мошенников» она выделяется своей лиричностью. Вторая волна популярности к треку пришла в конце 2010-х, когда его перепела певица Гречка, разбавившая жизнерадостный трек меланхолией.

«ДДТ» — «Актриса весна»

© Страница «ДДТ» в VK

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук посвятил песню «Актриса весна» своей первой жене Эльмире. Он написал её в ночь, когда она родила ему сына Петра. Существуют два варианта этой композиции. В электронном звучании песню можно услышать в лонгплее «Пластун». А акустическая версия «Актрисы весны», получившая большую известность, вошла в одноимённый альбом группы. Пластинка была выпущена уже после смерти Эльмиры в 1992 году. Поэтому, несмотря на оптимистичную мелодию и жизнерадостный текст, песня проникнута грустью и тоской.

Современные песни о весне

«Потап и Настя» — «Чумачечая весна»

© Канал «Потап и Настя» на YouTube

Изначально рэпер Алексей Потапенко, он же Потап, хотел написать песню о свадьбе, а не о весне. Но когда он приехал записывать трек в студию в канун 8 Марта, то понял, что нужно менять лирику. Слова он придумал быстро, но ему не хватало какого-то крючка, который бы заинтересовал слушателей. Тогда Потап и вспомнил, как его друг рассказывал ему про беззубого алкоголика, который не мог выговорить слово «сумасшедший». Так и появилась «Чумачечая весна». Эта исковерканная фраза стала сленгом, а жизнерадостная песня — главным хитом дуэта «Потап и Настя».

Алёна Швец — «Первое свидание»

© Страница Алёны Швец в VK

Весна традиционно воспринимается как время романтики. Именно с чувством юношеской влюблённости и играет Алёна Швец в своей песне «Первое свидание». Но за нежными словами «Я приду, когда зацветёт весна» и милым голосом певицы на самом деле кроется страшная история. Уже в первом куплете появляются строчки, предвещающие преступление: «В питерской квартире кто-то точит ножи. Будущая жертва собирает цветы». Финал этой истории остаётся открытым, но Алёна Швец прямо говорит, что во всех проблемах виновата любовь.

Дельфин — «Весна»

Песня «Весна» помогла рок-музыканту Андрею Лысикову, выступающему под псевдонимом Дельфин, выйти из творческого застоя. В ней всего четыре строчки, но в них можно долго закапываться в поисках смысла. Общее настроение песни определённо склоняется к меланхолии и унынию. Немалую роль в этом сыграла музыка, которую написал знакомый Лысикова Александр Петрунин.

МакSим — «Весна»

Среди нежных поп-композиций певицы МакSим выделяется песня «Весна», которая ближе к жанру поп-рок. В ней можно услышать и скрежещущие гитарные соло, и чёткие ритмы ударных. Сюжет «Весны» незамысловат. В ней артистка поёт о том, как притягивает к себе внимание окружающих, потому что она «самая шикарная и умопомрачительная». Самой же весне посвящён припев, в котором это время года описывается как «море увлечений без особого значения».

«Аффинаж» — «Другое»

Пока одни воспринимают весну как идеальное время, чтобы влюбиться, в песне «Другое» рок-группа «Аффинаж» поёт о расставании. Но даже эта тема поддалась магии романтичного времени года. Хоть между героями композиции и многое изменилось, чувства всё же остались. В итоге у «Аффинаж» получилась городская баллада с нотками лиричного инди-рока.

«кис-кис» — «Весна»

© Страница группы «кис-кис» в VK

В этой песне девичья рок-группа «кис-кис» будто выплёскивает все свои эмоции наружу. Весна по сюжету трека стала главной виновницей всех любовных бед. Пока все ходят по парам, главная героиня песни страдает по своему бывшему возлюбленному. Несмотря на тему и агрессивную подачу, композиция всё равно звучит очень радостно.

Mirèle — «Не со мной»

Инди-поп-певица Mirèle, которая многим знакома как экс-участница группы «Мы», весну представляет как время для обновления. В песне «Не со мной» она говорит, как ей хорошо без бывшего возлюбленного рядом. Спокойная манера пения артистки удачно сочетается с расплывчатой электроникой.

IOWA — «Весна»

Песню «Весна» вокалистка группы IOWA Екатерина Иванчикова написала, предчувствуя большие перемены. Немного позже коллектив переехал из Могилёва в Санкт-Петербург, а их треки «Маршрутка», «Улыбайся» и другие стали хитами. «Весна» запечатлела это переходное состояние. В метафорической лирике IOWA делится, что ей «тесно», но энергичная музыка композиции намекает на приближающуюся свободу.

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ZOLOTO — «Вот-Вот апрель»

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Лирика трека «Вот-Вот апрель» может показаться немного туманной. В ней чувствуется волнение перед грозным будущим. При этом сама композиция звучит очень умиротворённо, будто герой смиряется со своей судьбой. Эта переменчивость подходит неопределённому апрелю, когда холода резко сменяет жара и обратно. В композиции «Вот-вот апрель» также есть отсылка на песню «Осенняя» группы «ДДТ». Её можно найти в сольной партии трубы в финале трека.

SERYABKINA — «Весна»

Экс-участница гёрлз-бэнда SEREBRO Ольга Серябкина в весне черпает вдохновение для романтичных песен. Этому времени года она посвятила целый мини-альбом «Весна». В заглавном треке Серябкина под электронные биты нежным голосом поёт о любви, которая может объединить самых разных людей.

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MONA — «Май»

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Благодаря неспешным битам и томному низкому голосу Моны песня «Май» идеально подходит для ночных поездок на машине. Лирика трека целиком состоит из любовного восхищения неким молодым человеком. Весна тоже сыграла свою роль, именно ей артистка объясняет притяжение, которое существует между влюблёнными.

ЛАУД, Armich — «Весна»

Если соединить лёгкие хаус-биты и текст про влюблённость, то может получиться нежная композиция, которая идеально олицетворяет самое романтичное время в году. Именно с весной группа ЛАУД и певец Armich сравнивают все самые приятные эмоции. А хрупкий вокал артистов только добавляет этой композиции воздушности.

«Два Обреза» — «Весна на улице Мамина-Сибиряка»

«Весна на улице Мамина-Сибиряка» напоминает театральную постановку с двумя действующими лицами. В лирике песни присутствуют и поцелуй под сиянием луны, и танцы в одиночестве, и послания на французском. А звучание живых инструментов, которое отдалённо напоминает латину, погружает в атмосферу спокойного тёплого вечера.

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