Мэрилин Мэнсон выступит на фестивале Park Live в Алматы

Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон, известный своими шокирующими перформансами, станет одним из хедлайнеров Park Live. Фестиваль пройдёт с 5 по 7 сентября в казахстанском городе Алматы. Продажа билетов начнётся 28 апреля.

© Daniel Karmann/dpa/www.globallookpress.com; Рамблер

Мэрилин Мэнсон выйдет на сцену 6 сентября. Кроме него на фестивале можно будет увидеть выступления норвежского диджея Алана Уолкера и норвежского электронного дуэта Röyksopp. Они пройдут 5 и 7 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале мероприятия.

В прошлом году на Park Live приезжали Die Antwoord, Tyga, The Kooks и Скриптонит. Тогда фестиваль впервые состоялся после пятилетнего перерыва и переезда из Москвы в Алматы.

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