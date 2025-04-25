Джек Блэк не будет играть в фильме Weezer, несмотря на заявление лидера группы

Фронтмен рок-группы Weezer Риверс Куомо объявил, что американский актёр Джек Блэк присоединится к составу их предстоящего фильма. Позже эту информацию опровергли представители коллектива.

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Куомо поделился новостью в своём канале Discord, выложив сгенерированный нейросетью постер. Но оказалось, что Блэк всё-таки не будет участвовать в фильме. Об этом рассказали представители Weezer изданию NME.

Джек Блэк уже сотрудничал с Weezer. В 2001 году он гастролировал с ними в составе группы Tenacious D. А его жена Таня Хэйден в 2003-м играла на виолончели в кавере Weezer на трек Green Day «Worry Rock».

Weezer сообщили поклонникам, что работают над фильмом, во время своего выступления на фестивале Coachella 12 апреля.

Ранее журналист Джефф Снейдер рассказал, что предстоящая картина Weezer будет псевдодокументальной. Он также сообщил, что в ней сыграют Киану Ривз в качестве злодея, Эрик Андре, Джонни Ноксвилл, Джульетт Льюис и Бен Шварц. Официально Weezer эту информацию пока ещё не подтвердили.

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