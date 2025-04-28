Прохор Шаляпин объяснил, почему Надежда Кадышева вновь популярна

Певец Прохор Шаляпин объяснил новую волну популярности артистки Надежды Кадышевой потребностью людей в искренности, чистоте и светлых чувствах.

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По признанию исполнителя, он посещал концерт Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» в Волгограде в 1998 году. «Считаю, что она — олицетворение русского духа, русского человека. В ней есть вся простота, красота, нежность в песнях, воспевание истинных ценностей, любви», — передаёт слова Шаляпина 360.ru.

Артист считает, что песни Кадышевой добрые, лишены пафоса и надменности, присущих современным композициям. Под них можно танцевать, радоваться жизни и любить. Шаляпин положительно отнёсся к тому, что Кадышева снова в трендах, и пожелал ей здоровья, чтобы хватало сил собирать стадионы.

В последний год песни Надежды Кадышевой завирусились в соцсетях, что привело к росту её популярности среди молодёжи.

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