В Звуке вышел третий сезон научпоп-подкаста «КультТех»

В аудиосервисе Звук вышел третий сезон подкаста «КультТех», который посвящён влиянию современных технологий на культуру и креативные индустрии. Обсуждение ведётся продюсерами, трендхантерами, редакторами и топ-менеджерами IT-компаний.

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В третьем сезоне особое внимание уделяется урбанистике, геймдеву, медиа нового формата и моде. Первый эпизод эксклюзивно доступен в Звуке с 29 апреля. Его гостем стала президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш-Абрамова. Она рассказала, что такое креативная экономика и как на неё влияют технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Остальные эпизоды будут выходить по вторникам раз в неделю.

В новом сезоне креативная индустрия открывается как лаборатория завтрашнего дня, — отмечает директор по контенту музыкального сервиса Звук Илья Карпухин. — Нас ждёт десять бесед со специалистами в очень разных отраслях, но они будут объединены одним главным героем: творческим духом в самых явных и неявных его воплощениях и во взаимодействии с передовыми технологиями.

В первых двух сезонах «КультТеха» обсуждались воздействие технотрендов на театр и визуальные искусства.

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