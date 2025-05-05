Леди Гага установила новый рекорд на концерте в Бразилии

Американская певица Леди Гага собрала на своём бесплатном концерте на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро более 2 миллионов фанатов. Это стало рекордом по посещаемости среди женщин-исполнительниц.

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«Сегодня вечером мы творим историю. Спасибо, что творите историю вместе со мной», — сказала Леди Гага поклонникам со сцены. В сет-лист выступления артистки вошли как старые хиты вроде Bloody Mary и Paparazzi, так и песни из нового альбома Mayhem.

По словам представителей Гаги, на концерт пришли 2,5 миллиона человек. По массовости это превосходит выступление Мадонны на той же площадке в 2024 году. Тогда шоу посетили 1,6 миллиона человек. Но рекорд по самому большому количеству зрителей на концерте всё ещё принадлежит Роду Стюарту, который в 1994-м собрал 3,5 миллиона поклонников.

Ожидается, что шоу Гаги принесёт экономике Рио-де-Жанейро более 100 миллионов долларов. Власти города объявили, что бесплатные концерты будут проводиться как минимум до 2028 года, об этом сообщает издание Billboard.

Позднее стало известно, что до начала концерта бразильская полиция задержала участников террористической группировки. Они планировали напасть на аудиторию во время шоу. Организаторов и саму Гагу об этом не уведомили, чтобы избежать паники.

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