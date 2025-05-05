Владимир Пресняков и Uma2rman: программа фестиваля «Вельвет Фест» в 2025 году

16 и 17 августа в Саду Эрмитаж пройдёт фестиваль «Вельвет Фест». Среди выступающих — Владимир Пресняков, группа «Винтаж» и многие другие.

© Предоставлено организаторами фестиваля, Рамблер

16 августа для посетителей фестиваля споют ZVONKIY, Мари Краймбрери, «Винтаж», Владимир Пресняков, Наталья Подольская, DAASHA, Фейгин, Никита Киоссе и другие артисты лейбла Velvet Music.

17 августа состоится концерт-трибьют группы Uma2rman. Именно этот коллектив стал первым подписантом лейбла. В этот день на сцену поднимутся «Комната культуры», Soda Luv, NEMIGA, Konfuz и другие. Лайнап будет пополняться.

В прошлом году «Вельвет Фест», посвящённый 20-летию Velvet Music, собрал 5000 зрителей.

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