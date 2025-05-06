Лиса из K-pop-группы BLACKPINK заявила, что коллектив работает над новой музыкой

Участница южнокорейского гёрлз-бэнда BLACKPINK Лиса сообщила, что группа в скором времени выпустит новую музыку. Последний релиз коллектива, сингл THE GIRLS, был представлен летом 2023 года.

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«На самом деле мы были в студии несколько дней назад. Мы все очень рады снова собраться вместе и отправиться в тур. Мы действительно скучаем по blinks (название фандома группы — прим. "Рамблера"). Нам не терпится их увидеть», — рассказала Лиса в интервью для Variety.

Мировой тур BLACKPINK стартует 5 июля в Южной Корее. В связи с этим в сети ходили слухи о том, что группа собирается представить новую музыку. Лиса подтвердила их и сказала, что фанатам «стоит набраться терпения».

Последний альбом гёрлз-бэнда под названием BORN PINK был выпущен в сентябре 2022 года. С начала 2024-го все четыре участницы BLACKPINK сосредоточились на сольных карьерах. За это время Лиса выпустила дебютный лонгплей Alter Ego и снялась в третьем сезоне сериала «Белый лотос».

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