Стене Виктора Цоя на Арбате вернули прежний вид

Стену, посвящённую лидеру рок-группы «Кино», полностью очистили от следов граффити о рэпере Паше Технике.

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10 апреля неизвестный нанёс на стену Цоя огромную надпись «Техник» в память о покойном рэпере. Это вызвало бурные обсуждения в сети. Спустя несколько дней стену завесили плакатами с Цоем. 23 апреля памятный мемориал вновь разрисовали, из-за чего пострадали граффити «Перемен требуют наши сердца» и портрет Цоя. Сейчас же достопримечательности вернули изначальный вид и полностью очистили от следов вандализма. Об этом сообщает РИА Новости.

С момента своего появления в 1990 году стена Виктора Цоя на Арбате была местом притяжения многочисленных фанатов рок-музыканта. В память о нём они исписали её цитатами из песен группы «Кино» и признаниями в любви.

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