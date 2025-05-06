Селин Дион и Ринго Старр примут участие в озвучке мультфильма Пола Маккартни

Певица Селин Дион, экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр, телеведущий Джимми Фэллон, а также актёры Химеш Патель, Ханна Уоддингем и другие озвучат мультфильм Пола Маккартни «Высоко в облаках». Картина будет основана на одноимённой детской книге рок-музыканта, выпущенной в 2005 году.

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Грядущая картина расскажет о бельчонке, отправившемся в путешествие, чтобы «освободить музыку», запрещённую в его городе, пишет Variety.

В мультфильме прозвучат оригинальные песни, сочинённые Полом Маккартни. В создании саундтрека ему также поможет лауреат премии «Оскар», композитор Майкл Джаккино. Режиссёром проекта выступит Тоби Генкель, а сценарий напишет Джон Крокер.

Ранее стало известно, кто исполнит роли участников The Beatles в грядущей серии байопиков от Сэма Мэндеса. Джона Леннона сыграет Харрис Дикинсон, Пола Маккартни — Пол Мескаль, Ринго Старра — Барри Кеоган, а Джорджа Харрисона — Джозеф Куинн.

Объявлены имена актёров, сыграющих The Beatles в серии байопиков