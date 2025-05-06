Поэт Шаганов сказал, какой хит «Иванушек International» был написан для Шатунова

Поэт-песенник Александр Шаганов признался, что изначально написал текст композиции «Тучи» для певца Юрия Шатунова, а не для группы «Иванушки International».

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Шаганов рассказал, что у песни был более незамысловатый мотив. Поэт описал его как «городской фольклор». Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов даже успел сделать демозапись трека, но она была утеряна. Об этом Шаганов сообщил изданию «Комсомольская правда».

Трек «Тучи» стал частью дебютного альбома группы «Иванушки International», выпущенного в 1996 году. Музыку к нему написал продюсер Игорь Матвиенко.

Ранее стало известно, что об истории коллектива «Иванушки International» планируют создать мюзикл.

Эксперт оценил перспективность мюзикла про группу «Иванушки International»