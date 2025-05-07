Рок-музыкант Yungblud анонсировал новый альбом Idols

Британский рок-артист Доминик Харрисон, он же Yungblud, объявил о выходе своей четвёртой пластинки под названием Idols. Она станет первой частью двойного альбома. Релиз должен состояться 20 июня.

© Martin Harris/Capital Pictures/globallookpress.com, Рамблер

В лонгплей войдут 12 треков. Yungblud уже представил две песни из него: Lovesick Lullaby и девятиминутную Hello Heaven, Hello.

Как заявил музыкант, альбом Idols раскроет тему поклонения героям. «Мы обращаемся к другим в поисках идентичности, прежде чем обратиться к самим себе… Взрослея, мы теряем веру в волшебство и тайну. Мы начинаем все рационализировать, стены нашей клетки растут», — рассказал о релизе Yungblud. Его слова цитирует издание Billboard.

Две предыдущие пластинки артиста Weird! (2020) и Yungblud (2022) были успешны. Оба лонгплея дебютировали с вершины британского альбомного чарта.

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