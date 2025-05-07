Певица Холзи и Эми Ли из Evanescence выпустят совместный сингл

Американская певица Холзи объявила о выходе совместного трека с солисткой рок-группы Evanescence Эми Ли. Релиз песни, получившей название Hand That Feeds, намечен на 9 мая. Он войдёт в саундтрек фильма «Балерина».

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«Мы долгое время были поклонниками творчества друг друга, и мне действительно кажется, что сама вселенная свела нас вместе ради этого момента», — написала Холзи в своих соцсетях.

Слова певицы доказывает то, что в рамках промокампании своего последнего альбома The Great Impersonator Холзи повторила обложку дебютной пластинки Evanescence «Fallen» (2003). Кроме этого группа Эми Ли выступит на разогреве у Холзи в Лос-Анджелесе 14 мая.

Evanescence в последнее время часто работают над саундтреками. Недавно они выпустили песню Afterlife для аниме-сериала Devil May Cry.

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