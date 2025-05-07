Антон Беляев рассказал, как написал трек для Николая Баскова
Основатель и фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев вспомнил, как в начале карьеры писал песни для российских артистов. Среди них был даже Николай Басков. При этом композиция, которую Беляев сочинил для него, была забракована.
По словам Беляева, за песню для Баскова он мог заработать 400 долларов. Но в итоге получил только половину этой суммы.
Как считает музыкант, он тогда проделал большую работу вместе с коллегой по «Голосу» Этери Бериашвили. Они придумали красивую вокальную партию, записали бэки и пригласили много музыкантов. «Я сделал всё, что мог. Всё, что я знал на тот момент о музыке, я впихнул в этот трек. Наверное, было слишком», — рассказал Беляев в «Шоу Воли».
Ранее стало известно, что большой концерт LAB Антона Беляева пройдёт 31 мая на ВТБ-Арене. В нём примут участие Лолита, Тося Чайкина, IOWA, «Кассета» и другие.
Большой концерт LAB Антона Беляева с участием Лолиты и IOWA состоится 31 мая