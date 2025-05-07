Антон Беляев рассказал, как написал трек для Николая Баскова

Основатель и фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев вспомнил, как в начале карьеры писал песни для российских артистов. Среди них был даже Николай Басков. При этом композиция, которую Беляев сочинил для него, была забракована.

© Соцсети Антона Беляева, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com, Рамблер

По словам Беляева, за песню для Баскова он мог заработать 400 долларов. Но в итоге получил только половину этой суммы.

Как считает музыкант, он тогда проделал большую работу вместе с коллегой по «Голосу» Этери Бериашвили. Они придумали красивую вокальную партию, записали бэки и пригласили много музыкантов. «Я сделал всё, что мог. Всё, что я знал на тот момент о музыке, я впихнул в этот трек. Наверное, было слишком», — рассказал Беляев в «Шоу Воли».

Ранее стало известно, что большой концерт LAB Антона Беляева пройдёт 31 мая на ВТБ-Арене. В нём примут участие Лолита, Тося Чайкина, IOWA, «Кассета» и другие.

Большой концерт LAB Антона Беляева с участием Лолиты и IOWA состоится 31 мая