«Мелодия» впервые выпустила четвёртую симфонию Гавриила Попова

Фирма «Мелодия» выпустила симфонию № 4 «Слава Отчизне» композитора Гавриила Попова, ставшего одной из самых значимых фигур советского авангарда. Долгое время произведение не исполняли целиком из-за его сложности.

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В 1948 году Гавриила Попова обвинили в формализме. Именно в это время он начал работу над симфонией № 4. В 1949 году произведение было написано. В первое время симфонию не обделяли вниманием. Её вторую часть под названием «Весна» исполнили на закрытом событии для Музфонда в Малом зале Московской консерватории. В 1949-м сочинению присудили Сталинскую премию II степени. После этого оно было утеряно и более 50 лет пролежало в архивах.

В 2000-х симфонию нашёл композитор Юрий Абдоков, который дал произведению Попова вторую жизнь. Для исполнения он пригласил вокальный ансамбль Arielle под руководством Эльмиры Дадашевой. «Сочинение оказалось настолько сложным, что взяться за него не решался ни один коллектив — и полностью эта четырехчастная симфония никогда не исполнялась», — поделилась Дадашева. Её слова цитирует издание «Музыкальная жизнь».

Гавриил Попов активно сочинял музыку в середине XX века. В то время его часто ставили в один ряд с композитором Дмитрием Шостаковичем. Музыканты дружили и даже выступали вместе.

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