Музыкальным руководителем «Новой оперы» станет студент консерватории

32-летний дирижёр Фёдор Безносиков с начала театрального сезона 2025/2026 станет музыкальным руководителем московского театра «Новая опера», а с сезона 2026/2027 займет пост главного дирижёра, сообщается на официальном сайте театра. Эти должности были вакантны на протяжении почти трёх лет — занимавший их ранее Валентин Урюпин покинул «Новую оперу» в июле 2022 года.

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В новом сезоне маэстро будет разрабатывать стратегию театра на ближайшие годы вместе с директором и руководителями творческих коллективов, отмечается в заявлении на сайте «Новой оперы». «В новом поколении российских дирижёров, пришедших сегодня в академическую музыку, Фёдора Безносикова отличает глубокая серьёзность, интеллигентность и необыкновенно деликатное обращение с музыкальным материалом», — указано в сообщении. В «Новой опере» подчёркивают, что, приняв предложение театра, Фёдор Безносиков станет одним из самых молодых главных дирижёров в стране. «Для меня “Новая опера” — театр, дух которого неразрывно связан с именем его основателя, великого русского дирижёра Евгения Колобова. Основу идеологии этого театра, как мне видится, составляли две вещи: настоящее, подлинное служение искусству и музыке и открытие новых, малоизвестных страниц оперной литературы», — отметил сам Безносиков, чьи слова приводятся на официальном сайте театра. Он добавил, что эти вещи ему очень близки, поэтому он надеется на очень интересную и творческую совместную работу.

Фёдор Безносиков родился в 1993 году. В возрасте четырёх лет он начал обучаться игре на скрипке, а в 2017 году закончил Московскую государственную консерваторию как скрипач. Ещё будучи студентом консерватории, музыкант становился обладателем премий престижных музыкальных конкурсов и фестивалей, например, II премии Второго Международного конкурса скрипачей имени Спивакова в Уфе и Гран-при VIII Международного музыкального фестиваля в Лутраки (Греция). В 2014 году в составе трио он участвовал в Пятом международном фестивале камерных ансамблей в Зальцбурге (Австрия). С 2016 по 2020 годы Безносиков был артистом камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

С 2021 года Фёдор Безносиков получает второе высшее образование по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» в Московской консерватории. В качестве дирижёра он сотрудничает с «Новой оперой» с 2023 года. «”Новая опера” присматривалась к нему уже несколько лет. Именно в этом театре состоялся дирижёрский дебют Безносикова: в начале 2023 года он дирижировал на Крещенском фестивале симфонию №7 Брукнера в версии для камерного оркестра», — объясняет в разговоре с «Рамблером» выбор кандидатуры Фёдора Безносикова на пост главного дирижёра музыкально-театральный критик Дмитрий Морозов. Эксперт напоминает, что осенью того же года Безносиков был в «Новой опере» вторым дирижёром при постановке оперы Вагнера «Летучий голландец» и дирижировал её премьерные спектакли наряду с Филиппом Чижевским. Позднее под его управлением в театре звучали «Реквием» Верди и оратория «Книга за семью печатями» Франца Шмидта, добавляет Морозов.

Между дебютом Федора Безносикова в качестве дирижёра и объявлением о его назначении музыкальным руководителем «Новой оперы» прошло немногим более двух лет, отмечает эксперт. «В настоящее время Безносиков — ещё студент Московской консерватории по специальности «оперно-симфоническое дирижирование». В этом уникальность ситуации: история ещё не знала случая, когда студент становился музыкальным руководителем театра», — констатирует Морозов.

Он добавляет, что статус музыкального руководителя выше, чем просто главного дирижёра. «В данном случае такая последовательность назначений — сначала музыкальный руководитель, а потом — главный дирижёр — объясняется, я думаю, исключительно тем обстоятельством, что у Безносикова пока нет дирижёрского диплома: он появится у него как раз в 2026 году. Тогда он и станет официально главным дирижёром, а пока, как объявил театр, в качестве музыкального руководителя будет занят прежде всего разработкой стратегии, что, разумеется, не исключает его появлений за дирижёрским пультом», — говорит Морозов.

Он называет Фёдора Безносикова «одним из самых талантливых и перспективных российских дирижёров, причём не только из числа молодых». Сегодня с Безносиковым на постоянной основе сотрудничают лучшие российские оркестры — прежде всего Российский национальный оркестр и Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова, отмечает Морозов. «Думаю, в ближайшие годы он войдет в пятёрку, если не в тройку, лучших российских дирижёров», — считает эксперт. По его мнению, сотрудничество Безносикова с «Новой оперой» окажется удачным для обеих сторон.

Пост главного дирижёра «Новой оперы» — большая ответственность, напоминает создатель и генеральный директор Национальной оперной премии «Онегин», заслуженный артист России Игорь Тарасов. «Безносиков становится главным дирижёром театра с большими традициями, изначально задуманного как дирижёрский, потому что основатель театра Евгений Колобов сам был выдающимся дирижёром», — поясняет эксперт. Сейчас репертуарная политика «Новой оперы» вполне оригинальная: в театре исполняют и хорошо известную классику, например «Волшебную флейту» Моцарта, и редко звучащие современные произведения, вроде оперы американского композитора Сэмюэла Барбера «Ванесса», на протяжении 20 лет театр ежегодно устраивает Крещенский фестиваль, отмечает Тарасов. Дмитрий Морозов отмечает, что пока сложно оценить, как изменится стратегия «Новой оперы». «У Безносикова сейчас есть время подумать, присмотреться. На данный момент театр продолжает реализовывать ту стратегию, которую выработал прежний музыкальный руководитель «Новой оперы» Валентин Урюпин», — констатирует он.

Эксперт полагает, что Безносиков во многом продолжит линию на создание эксклюзивного репертуара, начатую ещё основателем театра Евгением Колобовым. Игорь Тарасов считает, что для успеха «Новой оперы» Фёдору Безносикову важно внимательно относиться к взаимодействию оркестра и певцов — такой традиции, по словам эксперта, придерживались дирижёры Большого театра, «Геликон-оперы» и других выдающихся оперных театров. «Опера — это в первую очередь певец. Уважение к такому тонкому инструменту, как голос, взаимодействие и тщательная работа с ним способны принести отличные результаты “Новой опере”», — заключает Тарасов.

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