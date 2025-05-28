Рэпер-злодей: зачем MF DOOM носил маску персонажа из комиксов Marvel

В мае выходит долгожданная книга «Хроники MF DOOM: Подлинная история главного анонима рэп-сцены» от издательства «Бомбора». Автором биографии рэпера MF DOOM стал музыкальный критик и фанат хип-хопа С. Х. Фернандо Дж. В книге представлена история жизни покойного рэпера Дэниела Думилея, долгие годы прятавшегося под псевдонимом MF DOOM, а также подробный разбор его музыки.

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В 1997 году Дэниел Думилей ворвался на рэп-сцену под альтер эго MF DOOM, основанном на образе злодея из комиксов. Совмещая сложные рифмы со множественными семплами из поп-культуры, Думилей стал одним из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей. А его неожиданная смерть в 2020 году потрясла всю музыкальную индустрию: от A$AP Rocky до The Weeknd.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги. В нём автор ищет параллели между рэпером MF DOOM и Доктором Думом, заклятым врагом Фантастической четвёрки из комиксов Marvel.

В то время как многие рэперы примеряли на себя разные альтер эго из комиксов — от Дэвида Баннера до Джин Грей (основанной на Джин Грей из «Людей Икс») и Тони Старка (Железный Человек, он же Ghostface Killah), — только DOOM довёл этот приём до экстремума. Самой очевидной данью уважения своему тёзке из комиксов стала фирменная металлическая маска, которая делала его перевоплощение завершённым. Используемая в основном для театрального эффекта, маска помогала ему ниспровергать всю парадигму славы, позволяя сохранять некоторую долю приватности в личной жизни. Он также использовал маску, чтобы отвлечь внимание от себя, чтобы люди больше сосредоточились на содержании его слов. Маска со временем превратилась в его неделимый образ. Это особенно ощущалось тогда, когда он стал позволять другим носить её, чтобы они выступали вместо него. За такие злодейские выходки он получил немало негатива от своих преданных фанатов, которые ожидали увидеть на сцене настоящего DOOM.

Как и его тёзка, DOOM был затворником, который любил проводить время в одиночестве и ценил свою частную жизнь. Полностью посвятив себя творчеству, он демонстрировал ту же неустанную трудовую дисциплину, что и Доктор Дум, и его прорыв можно объяснить его плодовитостью, а также тем, что он воплощал собой альтернативу тому, что творилось в мейнстриме индустрии. Подобно стремлению своего героя к мировому господству, он выполнял самопровозглашенную миссию по уничтожению рэпа. Казалось, что DOOM владеет машиной времени, возвращая рэп к основам из крутых битов и умной игры слов, как один из немногих, достаточно одарённых, чтобы освоить и MCing, и продюсирование.

Как и в комиксах, в хип-хопе не было недостатка в личностях с большим эго и длинными языками, но DOOM сумел превзойти их всех. Как только дело доходило до каламбуров, панчлайнов, метафор и откровенного хвастовства, он побеждал рэперов в этой игре. Когда создателя Джека Кирби спросили о его вдохновении для создания персонажа Доктора Дума, он сослался на Мрачного Жнеца, как на олицетворение смерти. Влияние Доктора Дума можно увидеть и в одном из главных злодеев большого экрана — Дарте Вейдере. Моделируя такое злодейское поведение, DOOM должен был проделать огромную работу, но он подошёл к этому с долей юмора. Как заметил один из рецензентов, «если в DOOM и есть что-то по-настоящему злодейское, так это то, что он подрывает основу хип-хопа, а именно — слишком серьёзное отношение к себе, признавая, что всё это просто чушь».

Скорее всего, самая сильная точка пересечения между человеком и мифом, которая ускользает от взгляда большинства случайных наблюдателей, — это слияние науки и мистицизма, лежащее в их основе. Подобно истории персонажа Доктора Дума, отец DOOM был учёным и математиком, а мать, хотя и была медсестрой, склонялась к альтернативным методам лечения и духовным практикам. Оба они внесли свой вклад в эрудированный подход сына ко всему: от освоения технологий в виде различных электронных драм-машин до любви к тайным знаниям и оккультизму. DOOM на всю жизнь остался учеником в школе Вселенной, всегда жаждущим знаний, мудрости и понимания. Плоды его исследований можно увидеть в его рифмах, изобилующих непонятными отсылками, которые люди будут расшифровывать ещё долгие годы, как и произведения Шекспира. В более поздние годы его музыкальная деятельность поутихла, а эзотерическая составляющая творчества стала более глубокой — от кристаллов до геодезических куполов и оргонных пирамид. Можно даже рискнуть сказать, что, если бы в какой-то параллельной вселенной вымышленному Думу пришлось бы выбирать аналог в реальной жизни, он бы точно не смог выбрать никого лучше, чем личность Даниэля Думилея.

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