K-pop-группа TWICE анонсировала новый студийный альбом

Южнокорейский гёрлз-бэнд TWICE в своих соцсетях объявил, что четвёртый студийный альбом группы выйдет уже в июле. Точная дата релиза, название пластинки и трек-лист пока неизвестны.

Коллектив также поделился тизером Intro: Four, в котором можно увидеть всех девятерых участниц группы. На видео они стоят в одинаковых синих костюмах, а на юбках у них крупным шрифтом написано слово Four («четыре» — в пер. на русский язык).

Последний лонгплей TWICE на корейском «Formula of Love: O+T=<3» был представлен в 2021 году. После этого группа часто выпускала синглы и EP. Только за 2024-й вышли два мини-альбома коллектива: With You-th и Strategy.

