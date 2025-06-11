Чеён из K-pop-группы TWICE дебютирует сольно

Участница южнокорейского гёрлз-бэнда TWICE Чеён дебютирует как сольная певица во второй половине 2025 года. Эту информацию подтвердил её лейбл JYP Entertainment.

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Конкретной информации о том, как будет называться релиз артистки и когда он выйдет, пока ещё нет. «В настоящее время она готовит альбом. Точная дата релиза будет объявлена позже», — сообщили JYP Entertainment. Заявление лейбла цитирует издание NME.

Чеён станет четвёртой участницей TWICE, начавшей сольную карьеру. До неё дебютировали Наён, Джихё и Цзыюй.

В этом году также состоится релиз четвёртого полноформатного альбома TWICE. Он намечен на июль.

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