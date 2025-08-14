Как слушать музыку без интернета: простые способы

У всех нас бывали случаи, когда доступа во Всемирную паутину нет, а послушать любимые треки хочется. Например, в самолете или каком-нибудь помещении ниже первого этажа, где плохо ловит интернет. К счастью, возможность оставаться с музыкой в любое время в любом месте есть. Рассказываем несколько простых способов, как это сделать.

Яндекс Музыка

Этот стриминг предусмотрел три варианта работы приложения: «Wi-Fi и мобильный интернет», «Только Wi-Fi» и офлайн. Последний нам и нужен. Переключать эти режимы можно в разделе «Коллекция», если нажать значок «Настройки» в левом верхнем углу.

Однако послушать музыку без интернета не получится, если у вас не будет заранее скачанных песен. Сохранить треки на свое устройство можно, нажав три точки справа любой композиции и найдя там «Скачать». Затем они будут доступны в разделе «Скачанные треки». Также есть возможность автоматического сохранения музыки. Это значит, что каждая песня, которую вы лайкнули, будет скачиваться. По умолчанию эта функция отключена, и запустить ее можно все там же, в настройках.

Яндекс Музыка предлагает вам бесконечный поток музыки. Кончился плейлист — сам собой начинается новый. Поэтому-то при автосохранении и скачиваются только понравившиеся композиции. В противном случае на телефоне просто может не хватить места.

Кроме того, есть вариант импортировать уже скачанные треки с вашего устройства в приложение.

VK Музыка

Стриминг от самой популярной российской социальной сети также предлагает функцию офлайн-прослушивания. Скачивать можно как композиции, так и целые плейлисты. По умолчанию загрузка проходит через Wi-Fi и мобильный интернет, так что в целях экономии трафика лучше переключиться только на Wi-Fi. В этом смысле сервис похож на Яндекс Музыку.

При скачивании плейлиста будьте готовы к тому, что VK Музыка не покажет вам процент загрузки и статус каждого трека. Проверить это можно, лишь зайдя в его меню.

Собственно, переключатель офлайн-режима находится в разделе «Моя музыка» в правом верхнем углу. Правда, если его активировать, онлайн-библиотека треков все равно будет видна пользователю. Это стоит расценивать скорее как минус. Ведь в реальной ситуации без подключения к интернету нескачанные песни, которые отображаются на экране, но не включаются, просто будут сбивать с толку.

MTC Music

Сервис от известной телекоммуникационной компании дает безлимитный трафик абонентам МТС. Так что в приложении будет где разгуляться. Для офлайн-режима нужно передвинуть ползунок в главном меню, и вы сможете скачивать треки и их подборки.

Можно сказать, что MTC Music вобрал в себя черты как Яндекс Музыки, так и VK Music. Как и в последнем, процент скачанного материала здесь нельзя узнать. Зато, как в «Яндексе», в офлайне вы увидите только сохраненные композиции.

Перейдя в разделе «Настройки» во вкладку «Сеть», можно выбрать высокое качество звука. Но сохраняться музыка будет все равно в стандартном качестве. Так что аудиофилам стриминг не слишком подойдет.

Shazam

Приложение предназначается прежде всего для распознавания понравившейся вам музыки. Но и тут есть любопытное но. Несколько лет назад разработчики добавили функцию автономного режима для пользователей iOS. Это значит, что без доступа в интернет Shazam запоминает песню, название и исполнителя которой вы хотите узнать. Когда вы вернетесь в онлайн, ее идентификация продолжится, о чем вас оповестит уведомление. После чего трек сохранится в разделе «Мой Shazam».

Ну а дальше самое интересное: всю идентифицированную музыку можно импортировать в стриминги, где вы со спокойным сердцем можете ее послушать. Многие из них сейчас оказались недоступны, зато вам точно поможет приложение Звук, где есть удобная функция «Перенос музыки». Уже там импортированные находки можно будет скачать.

Программы для скачивания и сторонние расширения

Владельцы iPhone могут загружать музыку для прослушивания офлайн через официальный медиаплеер Apple — iTunes, если у них операционная система Windows. Пользователей macOS выручит приложение Finder. Эти программы позволяют перенести музыку c ПК на телефон. Там она будет храниться в приложении Apple Music в разделе «Медиатека».

Кроме того, существуют и специальные нелегальные музыкальные плееры и помощники, расширяющие возможности браузера. Они позволяют даже без платной подписки скачать музыку из приложений и слушать ее офлайн. От вас требуется только установить расширение и перейти в нужное приложение, например, VK. Рядом с каждым треком появится значок «скачать».

При этом с подобными плагинами стоит быть начеку. Они могут стать источником вредоносного ПО, а также отдавать ваши данные мошенникам. Непрошеная реклама и переброс на другие ресурсы также могут стать совсем неприятным бонусом.

Почему слушать музыку офлайн лучше всего в Звуке

Стриминг Звук сочетает в себе все самые простые и нужные функции для прослушивания музыки в режиме офлайн. По следующей нехитрой инструкции вы сможете скачивать треки так, как вам нужно, и не беспокоиться о состоянии памяти своего устройства.

Выбираете нужную песню, нажимаете на три точки справа.

Нажимаете «Скачать в телефон».

Переходите в раздел «Коллекция» в правом нижнем углу, а затем во вкладку «Скачанное».

Вуаля! Трек припасен для худших времен, когда доступа в интернет не будет.

Также в «Коллекции» можно перейти в собственный профиль и там, в разделе «Настройки» найти «Память и кэш».

Здесь есть возможность ограничить кэш, чтобы музыка не скачивалась сверх меры и не переполняла память устройства.

Например, вы вольны выбрать скромные 1 Гб.

Кроме того, в тех же «Настройках» есть опция «Качество звука».

Здесь вы можете не только выбрать, как производить загрузку, — по мобильной связи или WiFi. Тут уже есть разные варианты качества звука, с которым будет скачиваться музыка. С уникальной опцией «HiFi-качество» композиции, конечно, займут больше места, зато подарят совершенно иной опыт прослушивания. Вы услышите чистое и глубокое звучание без сжатий и потерь, как его и задумывали артисты.

Кроме музыки, в Звуке имеется обширная библиотека аудиокниг и подкастов. Полюбившиеся треки же можно собирать в плейлисты, чтобы не потерять, а искусственный интеллект подберет музыку именно для вас — в зависимости от предпочтений и настроения.

