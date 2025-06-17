Группа Good Charlotte анонсировала первый за семь лет альбом

Американская поп-панк-группа Good Charlotte объявила, что их восьмой студийный альбом под названием Motel Du Cap выйдет 8 августа. Он станет первым полноформатным релизом коллектива за семь лет.

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Good Charlotte анонсировали своё возвращение, разместив рекламный щит на Мелроз-авеню в Лос-Анджелесе. На нём были изображены сама группа, название альбома и его дата выхода, сообщает Rolling Stone.

Коллектив также выложил тизерное видео в своих соцсетях. Оно погружает в атмосферу мотеля, который, по всей видимости, станет ключевым образом лонгплея. К посту Good Charlotte сделали подпись «Самая сохранившаяся историческая достопримечательность Уолдорфа с 1996 года. Приезжайте к нам погостить и погреться под прекрасным солнцем Мэриленда! Сделайте бронь на сайте goodcharlotte.com». Таким образом группа отсылает к месту, в котором она была образована.

Good Charlotte представили последний на сегодня альбом Generation Rx в 2018 году. После этого они выпустили только один самостоятельный сингл Last December в 2020-м.

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